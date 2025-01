'Zeer opmerkelijke transfer in de maak: Dante Vanzeir kan naar grote Belgische club'

Gaan we getuige zijn van een nieuwe terugkeer in de Jupiler Pro League? Dante Vanzeir staat in ieder geval op het lijstje van KAA Gent.

Dante Vanzeir (26 jaar) heeft zojuist zijn tweede seizoen in de Major League Soccer afgerond. Na een moeilijke aanpassingsperiode, die met name werd gekenmerkt door beschuldigingen van racisme die hem een zware schorsing opleverden, wist de voormalige aanvaller van Union Saint-Gilloise zich vorig jaar te vestigen. In 2024 bereikte Vanzeir de finale van de MLS Playoffs met de NY Red Bulls, scoorde 6 doelpunten en gaf 10 assists. Maar zijn Amerikaanse avontuur zou nu al voorbij kunnen zijn. Volgens het Nieuwsblad heeft KAA Gent serieuze interesse in hem. De Buffalo's hebben Max Dean voor de rest van het seizoen verloren, de Engelsman liep een zware knieblessure op. Een harde klap, want Dean was een van de meest succesvolle transfers van de eerste helft van het seizoen. Er moet dus een vervanger voor hem worden gevonden. Vrancken en Vanzeir herenigd in Gent? Kan deze vervanger Dante Vanzeir zijn? Volgens Het Nieuwsblad zou NY Red Bulls openstaan voor een verkoop, en de speler zelf zou geïnteresseerd zijn in een terugkeer naar België. Vanzeir kostte de New Yorkse club 5 miljoen euro terwijl hij wordt geschat op 4 miljoen euro door Transfermarkt; met nog maar een jaar contract zou hij binnen het budget van Gent moeten vallen. Wouter Vrancken kent Vanzeir al van het seizoen 2019-2020 bij KV Mechelen, zonder veel succes (18 wedstrijden, 3 doelpunten). Sindsdien heeft de aanvaller zich dankzij zijn tijd bij Union Saint-Gilloise naar een hoger niveau weten te tillen (48 doelpunten in 91 wedstrijden), wat heeft bijgedragen aan het grote succes van Union tijdens het promotieseizoen.