Een ster is geboren: de reddende engel van Manchester United tegen Liverpool had ook kunnen spelen voor ... Anderlecht

Het zijn woelige tijden bij Manchester United, maar ze hebben wel een diamantje in huis. Anderlecht had hem mits een andere evolutie op een bepaald moment naar het Lotto Park kunnen halen.

Soms maken spelers een grote carrière en valt het dan op welke clubs allemaal naast de voetballer in kwestie gegrepen hebben. Bij Anderlecht herinnert men zich vooral dat het bestuur in 2006 Angel Di Maria had afgewezen, toen de Argentijn bij Rosario Central speelde en slechts 700.000 euro kostte. Een pijnlijke zaak, als je er nu over nadenkt.

Achteraf is het natuurlijk gemakkelijk om de bestuurders van destijds met de vinger te wijzen over een speler die zich nog niet helemaal ontwikkeld had. Een naam die in augustus 2022 in het Lotto Park de ronde deed was Amad Diallo. De 22-jarige vleugelspeler doet het ondertussen goed bij Manchester United: hij redde de Red Devils op Anfield door gelijk te maken tegen Liverpool.

Diallo had ooit naar Anderlecht kunnen gaan

Sinds half november is hij uitgegroeid tot een vaste basispion bij Manchester United. Sindsdien heeft hij twee doelpunten en vijf assists in de Premier League op zijn naam staan. In zijn geval was het geen weigering van Anderlecht die hem ervan weerhield bij Lotto Park te spelen. Tweeënhalf jaar geleden keerde Diallo terug van zijn eerste uitleenbeurt bij Glasgow Rangers.

De Ivoriaan was nog niet klaar voor het grote werk op Old Trafford, nadat ManU 21 miljoen euro voor hem betaalde aan Atalanta. Anderlecht toonde interesse om hem op zijn beurt te huren. United gaf de voorkeur aan het uitlenen van de jonge speler in Engeland, bij Sunderland. Diallo kende daar een uitstekend seizoen met 14 doelpunten in 37 Championship-wedstrijden.

ManU mag blij zijn dat het Diallo heeft

De rest is geschiedenis. Het was voldoende om Man United te overtuigen om hem achter de hand te houden en daar zijn ze nu waarschijnlijk erg blij mee.