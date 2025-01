🎥 Akelige beelden: Tottenham-Liverpool wordt opgeschrikt nadat Bentancur vreemde val maakt en roerloos blijft liggen

Tottenham en Liverpool staan tegenover elkaar in de halve finale van de Engelse League Cup. De heenwedstrijd werd woensdag in Londen gespeeld.

Al snel liep het mis hier. Na zes minuten spelen werd het stadion opgeschrikt door een zeer opvallend moment. Tottenham-speler Rodrigo Bentancur bleef roerloos op de grond liggen.

Het is niet zo dat de middenvelder plots neerzeeg, al zijn de beelden op zijn minst opvallend. Het lijkt erop dat hij wil koppen op een hoekschop, terwijl hij al naar de grond ging om de bal te raken.

Scary moment for Rodrigo Bentancur during Spurs' Carabao cup tie against Liverpool last night.



Thankfully, he revealed after the game that he was OK.pic.twitter.com/1OgmcpUD5W