OFFICIEEL: KVC Westerlo heeft cruciale versterking eindelijk beet

KVC Westerlo heeft eindelijk zijn nieuwe spits beet. Isa Sakamoto komt over van het Japanse Gamba Osaka.

Versterking in de spits had prioriteit bij KVC Westerlo. Zondag heeft de club die officieel kunnen voorstellen. Isa Sakamoto is vanaf nu een Kemphaan.

Met Matija Frigan had Westerlo slechts één echte spits in de kern zitten. Tegen STVV werd hij dan nog niet eens opgesteld in de basis.

Daags nadien volgde de officiële aankondiging van de komst van Sakamoto. Hij komt over van het Japanse Gamba Osaka, waar hij in 58 wedstrijden 12 doelpunten kon scoren en goed was voor één assist.

De 21-jarige spits wordt eerst tot aan het einde van dit seizoen gehuurd. Nadien krijgt hij een contract voor drie jaar in de Kempen.