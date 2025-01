Peter Vandenbempt scherp voor Belgische topclub: "Ze doen niet meer mee voor de titel"

Het loopt niet goed bij Anderlecht. Na de 0-3 zege tegen Club Brugge mogen er toch vragen gesteld worden bij de huidige situatie. Peter Vandenbempt ziet dat paars-wit is uitgeteld voor de titel.

Anderlecht kon absoluut geen indruk maken tegen Club Brugge op zondag. Paars-wit had het 90 minuten lang moeilijk en ging met 0-3 onderuit.

Peter Vandenbempt stelt dat ze bij Anderlecht niet meer op de titel moeten hopen, die momenteel wel heel ver weg lijkt. "Intussen is het duidelijk geworden dat Anderlecht niet meedoet voor de titel. Je moet altijd opletten, want vorig jaar hebben we Club ook afgeschreven, maar dat was toch anders", vertelt hij bij Sporza.

Zij presteerden ver beneden hun kwaliteiten. En ik gaf het al aan, het is heel erg improviseren voor Hubert. De tegenslagen zijn te talrijk met nu ook Amuzu en Dolberg. Maar je kan niet blijven zeggen dat alles goed komt met Jan Vertonghen en Thorgan Hazard", gaat hij verder.

"Er is altijd gezegd dat ze er vanaf januari zullen staan, maar Vertonghen zal er pas vanaf maart zijn en bij Hazard is het na die paar invalbeurten duidelijk dat hij er morgen niet ineens zal staan."

"Je ligt toch al 12 en 11 punten achter op ploegen met een bredere kern, meer kwaliteit en meer vertrouwen", besluit Vandenbempt. Anderlecht is na drie opeenvolgende competitienederlagen naar de 5e plaats gezakt, waar het met 33 punten achterblijft.