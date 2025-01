Middenvelder realiseert wel heel opvallende transfer: van Challenger Pro League naar Europees Voetbal

Een opvallende transfer uit de Challenger Pro League. Francs Borains ziet Matthew Healy vertrekken naar het Ierse Shamrock Rovers.

Van de Challenger Pro League meteen naar Europees voetbal, je ziet het niet vaak, maar het overkomt Matthew Healy nu wel. Hij maakt een opvallende transfer.

De Ierse middenvelder verlaat Francs Borains en tekent bij Shamrock Rovers. Dat laat de Belgische tweedeklasser weten op haar X-pagina.

De 22-jarige kwam in de zomer van 2023 aan bij Francs Borains, dat hem toen overnam van Ipswich Town waar hij bij de reserves speelde. Hij werd er meteen een vaste basisspeler.

Dit seizoen speelde hij alle wedstrijden waarin hij beschikbaar was. Healy stond 14 keer in de basis, en speelde zo goed als altijd 90 minuten. Shamrock Rovers is op dit moment nog actief in de Conference League, waar het binnenkort Molde tegenkomt.