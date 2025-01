Opnieuw voetballer of de gouden kooi? 'Italiaanse eersteklasser wil Rode Duivel binnenhalen, maar dan moet er fors ingeleverd worden'

Is er eindelijk een oplossing in de maak voor Divock Origi? De aanvaller verkommert in de schaduw bij AC Milan. AC Monza biedt een uitweg.

Divock Origi heeft simpelweg geen toekomst meer bij AC Milan. De (voormalige) Rode Duivel werd vorig seizoen verhuurd aan Nottingham Forest, maar speelde sindsdien geen wedstrijd meer op het hoogste niveau.

Waren er aanbiedingen? Zeker wel. AFC Fiorentina informeerde en was concreet, maar het jaarloon van Origi - de aanvaller verdient vier miljoen euro per jaar - was niet haalbaar voor La Viola. KRC Genk probeerde hem te strikken, maar ook daar had Origi geen trek in.

De Italiaanse media weten dat AC Monza zich bij Milan gemeld heeft. I Brianzoli kamperen momenteel op de laatste plaats in de Serie A en willen zich versterken met het oog op de degradatiestrijd. Eén van de targets: Divock Origi.

Milan wil héél graag meewerken aan een transfer, maar ook hier ligt de bal in het kamp van Origi. Wil hij loon inleveren om opnieuw voetballer te worden? Of blijft hij in zijn gouden kooi zitten tot zijn contract medio 2026 ten einde is?