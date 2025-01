Analist en gewezen bondscoach spreken zich uit over ontslag Tedesco: "Schandalig en vernederend"

Domenico Tedesco is niet langer bondscoach van de Rode Duivels. Zijn ontslag hing al een tijdje in de lucht, maar pas nu is het officieel. Volgens Franky Van der Elst en ex-bondscoach Marc Wilmots duurde het proces te lang en had het op een respectvollere manier moeten gebeuren.

Marc Wilmots, zelf ooit slachtoffer van een pijnlijk afscheid bij de Belgische voetbalbond, noemde het proces rond Tedesco “schandalig”. Van der Elst sloot zich daarbij aan en noemde de behandeling van Tedesco “vernederend”. Volgens Van der Elst zal Tedesco herinnerd worden als een coach die het niet kon waarmaken. Zijn passage begon nochtans veelbelovend, maar eindigde in mineur. “Hij kwam op het einde van een cyclus en had geen topselectie meer. Daarbovenop zorgde het conflict met Courtois voor onherstelbare schade", analyseert Van der Elst in Het Nieuwsblad. In het begin leek Tedesco streng en gedisciplineerd, maar dat beeld brokkelde af naarmate zijn passage vorderde. De afwezigheid van sterspelers zoals Kevin De Bruyne en Romelu Lukaku tijdens de Nations League heeft volgens Van der Elst zijn positie verder ondermijnd. “Op het einde was hij zijn geloofwaardigheid kwijt", klinkt het streng. Wie wordt bondscoach? Met het vertrek van Tedesco rijst de vraag wie de nieuwe bondscoach wordt. Van der Elst pleit voor een ervaren coach, bij voorkeur een Belg, maar erkent dat de opties beperkt zijn. “Preud’homme, Clement of Hein Vanhaezebrouck zullen het niet worden. Na Tedesco verwacht je iemand met voldoende kilometers. Oekraïne zal er snel zijn.”