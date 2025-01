📷 Ex-Miss België en Rode Duivel hebben bijzonder heuglijk nieuws te melden

Rode Duivel Yannick Carrasco en NoƩmie Happart hebben een tweede kindje verwelkomd. Ze hebben er een dochtertje Camila bij.

Het is op sociale media dat ex-Miss België Noémie Happart laat weten dat ze samen met Rode Duivel Yannick Carrasco voor een tweede keer mama geworden is.

Het koppel heeft al een zoontje, Naël. Hij werd geboren in juli 2022. Pas drie maanden geleden liet Carrasco weten dat hij opnieuw vader zou worden.

“Op 8 januari 2025 is ons leven is voor altijd veranderd”, schrijft Noémie Happart in een post op Instagram. “We zijn zo dankbaar voor het geschenk van je komst Camila, bedankt dat je ons als familie hebt gekozen.”

De fiere mama doet nog een heel mooie belofte aan haar nieuwe kindje. “We beloven dat we je bij elke stap zullen liefhebben, beschermen en begeleiden”, klinkt het nog.