OFFICIEEL Bob Peeters haalt oude bekende naar SK Beveren

Volg Voetbalkrant nu via WhatsApp!

SK Beveren heeft zich versterkt met Guillaume De Schryver. Daar is de club en general manager Bob Peeters bijzonder trots op.

De 28-jarige middenvelder Guillaume De Schryver tekende bij SK Beveren een contract voor anderhalf seizoen, met optie nog. Hij komt over van het failliete SK Deinze.

De West-Vlaming begon ooit te voetballen bij Club Brugge. Via Standard ging het terug naar Club Brugge, maar van daar naar stadsrivaal Cercle waar hij debuteerde als prof in 2016.

Bob Peeters haalde hem na twee seizoenen bij de Vereniging naar Westerlo, waar Peeters op dat moment trainer was. Via Lierse kwam De Schryver uiteindelijk bij Deinze terecht.

“Opnieuw deed zich een opportuniteit voor die we niet konden laten liggen”, zegt Peeters op de website van de club. “Destijds haalde ik Guillaume naar de Kempen, nadat ik hem aan het werk zag in een beloftenwedstrijd tussen Westerlo en Cercle. Sindsdien heeft hij in zijn carrière prima stappen gezet.”

“Met zijn scorend vermogen, goede statistieken en uitstekende traptechniek, vooral bij spelhervattingen, voegt hij echt iets extra’s toe aan onze kern. Naast zijn interessante profiel beschikt hij ook nog eens over een echte winnaarsmentaliteit. Met hem hebben we er voor de komende maanden een extra wapen bij!”