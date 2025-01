David Hubert geeft toe dat hij problemen gaat hebben met Thorgan Hazard: "Ik weet dat hij het gaat doen, je kent hem ook hé"

Volg Voetbalkrant nu via Instagram!

Thorgan Hazard was er al een tijdje op aan het wachten: zijn eerste basisplaats. De 31-jarige voormalige international moest ingetoomd worden door de technische staf. En David Hubert gaat er nog heel wat discussies mee hebben. Dat gaf de trainer ook toe.

Hazard was heel gretig, maar voorlopig nog ongelukkig in zijn acties. En hij wil zijn ploegmaats vooruit pushen. Zo maakte hij zich nog kwaad op Sardella toen die een vrij eenvoudige pass op de counter verprutste.

"Thorgan heeft fysiek stappen gezet en hij wil uit elke minuut die hij krijgt alles uitpersen", lachte Hubert. "Maar hij heeft matchritme nodig. En daarvoor moeten we hem het juiste kader geven."

Want daar heeft Hazard wel eens lak aan. De aanvaller wil vrijheid krijgen en heeft daar ook al met Hubert over gesproken. "Hij weet dat ik niet op de zijlijn ga plakken en ruimtes ga opzoeken", zei hij daarover. "Maar dat gaat nog wat tijd nodig hebben om te organiseren."

Al heeft Hubert wel liever twee echte flankaanvallers die op hun plaats blijven. Hazard daarentegen verdwijnt soms waardoor er geen aanspeelpunt op de flank meer te vinden is. "Ja, Thorgan zoekt die gaatjes op hé. Je kent hem ook en hij kent zichzelf."

"Zeker tegen een tegenstander die de ruimtes heel klein houdt, zoekt hij ergens waar er wel plaats is. Ik heb daarover inderdaad met hem gesproken en dat zijn dan heel leuke discussies", lachte Hubert. "Als hij de ploeg op die manier kan helpen, is er geen probleem. Maar ja, ook hij moet een kader hebben om in te functioneren."