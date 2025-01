Spanning blijft? Zulte Waregem vergeet te profiteren van puntenverlies concurrenten

Drie interessante duels stonden er ingepland op zondag in de Challenger Pro League. Leider Zulte Waregem begon eraan met een pittig duel op bezoek bij Club Luik. Het was - zoals wel vaker bij Essevee - spannend tot het laatste fluitsignaal.

Club Luik telde voor deze speeldag zestien punten en staat daarmee bovenaan het peloton van teams dat nog moet strijden tegen degradatie. Seraing op de voorlaatste plaats volgt op amper twee punten, jong Genk volgt op vijf punten.

Zwakke eerste helft

Zulte Waregem van zijn kant kon profiteren van het puntenverlies van La Louvière op zaterdag om tot acht punten uit te lopen in de stand en zo een extra stap te zetten richting promotie én de titel.

In een erg matige eerste helft kregen we niet te zien wat we zouden willen in Luik. Veel middenveldspel, heel weinig kansen. En de brilscore bij de koffie was dan ook allerminst een verrassing te noemen.

1-1 gelijkspel

Enig voordeel voor Essevee? Hun tweede helft bleek al meermaals duidelijk de betere helft. En dat zou ook bij Club Luik blijken, want heel snel kwamen ze 0-1 voor via de Cypriotische middenvelder/winger Gavriel.

Halfweg de tweede helft kwam de thuisploeg echter opnieuw in de wedstrijd dankzij de gelijkmaker van Ngawa. Verder kwamen beide ploegen niet, waardoor de kloof tussen Essevee en de eerste achtervolger in de stand zes punten blijft.