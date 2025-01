📷 OFFICIEEL Nieuwe versterking voor Anderlecht: "Jong, maar zekere ervaring"

Volg Voetbalkrant nu via WhatsApp!

RSC Anderlecht heeft de transfer van Lucas Hey aangekondigd. Hij komt over van het Deense FC Nordsjaelland.Â

Lucas Hey is een Deense centrale verdediger. Hij tekende bij RSC Anderlecht een contract tot 2029 en zal met het rugnummer 3 spelen.

“Lucas Hey genoot zijn jeugdopleiding in zijn thuisland bij clubs als Dragør Boldklub en AB Tårnby. In de zomer van 2019 pikte Lyngby BK hem op”, klinkt het.

“Na anderhalf jaar in de jeugdreeksen maakte hij in mei 2021 zijn profdebuut voor Lyngby. Zijn definitieve doorbraak volgde in het seizoen ‘22-’23, toen hij zich na de promotie van Lyngby naar de Deense Superliga ontpopte als een sterkhouder in de defensie.”

In de zomer van 2023 trok hij naar FC Nordsjaelland. Daar werd Hey een vaste waarde achterin en speelde de Deen 51 wedstrijden.

“We zijn erg blij om Lucas te mogen verwelkomen. Lucas is een centrale verdediger met gestalte en is met zijn twee voeten goed aan de bal en in de opbouw”, klinkt het bij Olivier Renard.

“Hij kan zowel links als rechts centraal in de verdediging uit de voeten en voelt zich comfortabel in zowel een drie- als een viermansdefensie. Ondanks zijn jonge leeftijd heeft Lucas ook al een zekere ervaring in Denemarken opgebouwd.”