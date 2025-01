🎥 Aan Colin Coosemans zal het niet gelegen hebben: doelman van Anderlecht even de held maar uitstel is geen afstel

Zoals dat wel vaker het geval is, valt er Colin Coosemans weinig te verwijten. Anderlecht keek in Tsjechië wel nog voor rust tegen een dubbele achterstand aan, ook al deed de doelman alles om dat te voorkomen.

Anderlecht was tot vandaag ongeslagen in Europa en trok naar Tsjechië om zijn ticket voor de achtste finales van de Europa League veilig te stellen. De uitmatch tegen Viktoria Plzen was wel een verraderlijke verplaatsing: de thuisploeg is de nummer 2 van Tsjechië. Reeds in de eerste helft zou blijken dat Anderlecht voor een moeilijke avond stond.

Thuisspeler Cerv mikte in de derde minuut al raak van aan de rand van de grote rechthoek. Zijn grondscherend schot liet Coosemans kansloos. Het ging snel van kwaad naar erger voor Anderlecht, want na tien minuten voetballen ging de bal op de stip voor Plzen. Grote kans dus dat de score verdubbeld kon worden, maar Coosemans stak daar een stokje voor.

Coosemans pakt penalty klemvast

Sulc zette zich achter de bal, maar moest het afleggen tegen Coosemans, die de elfmeter klemvast kon pakken. Dat stelde ook Bart Raes, die de wedstrijd becommentarieerde voor PlaySports, vast. "Hij pakt 'm. Dit is wat Anderlecht nodig had! De penalty werd heel zwak ingetrapt en Coosemans gaat naar de goeie hoek. Zo blijft het 1-0."

Helaas voor Anderlecht was het slechts uitstel en geen afstel. Op slag van rust liep Plzen alsnog verder uit dankzij Adu. Een doorgekopte lange bal was voldoende om de Brusselse defensie in verlegenheid te brengen. Adu schoot de 2-0 in de slotminuut van de reguliere speeltijd in de eerste helft voorbij Coosemans. Vooral voor die laatste zal het balen geweest zijn.

Anderlecht op achtervolgen aangewezen

Anderlecht stond dus voor de opdracht om in de tweede helft twee doelpunten op te halen. Lukte dat niet, dan was de strafschopredding van zijn doelman voor niets geweest.