🎥 Nieuwe optie voor Nicky Hayen: Club Brugge haalt talent en verkondigt tot wanneer het over hem kan beschikken

Nicky Hayen verwelkomt vers bloed bij Club Brugge. Ze kunnen in het Jan Breydelstadion hun armen openslaan voor de komst van een jong talent.

Het was reeds geweten dat Vince Osuji zo goed als zeker de eerste inkomende transfer zou worden deze winter. In die richting was het tot dusver rustig gebleven. Er was wel al uitgaand verkeer, met het vertrek van Skov Olsen naar het Duitse Wolfsburg. Desondanks is de eerste inkomende transfer er eentje voor het defensieve compartiment.

De Nigeriaan Osuji is een 18-jarig talent. Club Brugge kondigde de transfer aan met een video op sociale media. "Spots aan, klaar voor actie", klinkt het. "Welcome Vince!" Uit het filmpje blijkt ook meteen welk rugnummer deze speler zal dragen. De jonge Afrikaan zal bij Club Brugge het rugnummer 24 aantrekken. Hopelijk voor hem zal het geluk brengen.

Van Kalmar naar Brugge

Op zijn officiële webstek geeft Club Brugge nog meer informatie, zoals de termijn van het contract van Osuji. Hij heeft bij blauw-zwart getekend tot 2029. "De centrale verdediger speelde vorig seizoen bij het Zweedse Kalmar FF, waar het voetbalseizoen loopt van april tot november", maakt Club wel duidelijk dat het eventjes zal duren eer de youngster voldoende ritme heeft.

Spots 𝐨𝐧, ready for action. ⚡️ Welcome, Vince! 😍🇳🇬 pic.twitter.com/bQy2LrNeVv — Club Brugge KV (@ClubBrugge) January 23, 2025

"Hij maakte in april 2024 de overstap van de Cardinal Football Academy naar Scandinavië. In Zweden scoorde hij 1 doelpunt in 16 wedstrijden voor Kalmar FF", worden er nog enkele details gedeeld. Club Brugge laat zelf niet weten hoeveel geld het bij Kalmar op tafel moest leggen om deze nieuwe kracht voor zijn verdediging te strikken.

Club betaalt 3 miljoen euro

Volgens Transfermarkt zou het wel gaan om een transferbedrag van ongeveer 3 miljoen euro. Zoals iedereen weet heeft Club de voorbije jaren wel enkele goede financiële zaken gedaan.