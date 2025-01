'Club Brugge heeft eerste wintertransfer beet: centrale verdediger tekent zijn contract'

Club Brugge hield het voorlopig nog rustig op de transfermarkt, maar de eerste inkomende transfer komt eraan. Vince Osuji zou woensdag zijn contract tekenen bij blauw-zwart.

Voorlopig heeft Club Brugge zich redelijk stil gehouden op de transfermarkt. Er was wel de soap rond Andreas Skov Olsen, die uiteindelijk voor 14 miljoen euro naar Wolfsburg is vertrokken.

Maar vooral op het vlak van inkomende transfers bleef het stil, tot nu. Volgens transferexpert Gianluca Di Marzio tekent Vince Osuji woensdag een contract bij blauw-zwart.

De 18-jarige Nigeriaan trok in april 2024 naar Zweden, waar hij bij Kalmar FF terechtkwam. Zij namen hem over van de Cardinal Fotball Academy.

In totaal speelde hij nog maar 16 wedstrijden bij Kalmar, maar dat was duidelijk genoeg om zich flink in de kijker te spelen. Volgens Transfermarkt bedraagt zijn marktwaarde al 1,2 miljoen euro. De centrale verdediger scoorde ook al één keer.