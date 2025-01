Salonremise Stuttgart-PSG in de maak? Analist gaat ver en beschuldigt... Club Brugge

Club Brugge is nog niet zeker van zijn kwalificatie in de Champions League. De kans dat het nog fout loopt is er wel degelijk nog.

Als Club Brugge volgende week minstens een punt pakt op bezoek bij Manchester City dan is het zeker van door te spelen in de Champions League. Maar Man City heeft na de nederlaag tegen PSG wel de drie punten nodig. Enkel dan stoten zij door in de Champions League. Als blauwzwart verliest, dan is het afhankelijk van heel wat andere resultaten. Zo ook van het duel tussen Stuttgart en PSG. Als beide ploegen gelijk spelen tegen elkaar, dan stoten ze allebei door. Dat leidt meteen tot de nodige speculaties. “Of een salonremise mogelijk is, zeker op dit niveau?”, vraagt Wim De Coninck zich af bij Sporza. “Je zou denken van niet, maar was Club-Juventus ook niet een beetje een remise? Dat gevoel kreeg je toch wel een beetje.” Straffe taal van de analist. “Soit, Stuttgart en PSG zullen het allebei schoorvoetend aanpakken. Als je als trainer namelijk voluit gaat en je krijgt het deksel op de neus, leg het dan maar eens uit, hé.” Vooral de Fransen zullen voorzichtig zijn, zo oordeelt De Coninck. “PSG heeft het al meegemaakt tegen Atletico Madrid. Het bleef maar aanvallen en ze slikten nog een tegengoal in de extra tijd. Ik denk dat PSG zijn lesje geleerd zal hebben. Ze zullen niet overdreven veel risico's nemen.”