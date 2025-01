Thomas Meunier benadrukt waar het grote probleem van de Rode Duivels ligt (wat ook Rudi Garcia niet kan oplossen)

Volg Voetbalkrant nu via Instagram!

Meunier, die onlangs zijn plaats in het nationale team heeft teruggewonnen, heeft gesproken over de huidige situatie van het team. Hij heeft geprobeerd de redenen voor de recente slechte resultaten te verklaren door één factor.

Thomas Meunier heeft geprobeerd uit te leggen waarom de Rode Duivels recentelijk te kampen hadden met moeilijkheden in een uitgebreid interview met Winamax. Volgens de rechterverdediger is er een probleem met het aanbod van spelers.

"Na het WK (2018) zijn er enkele spelers die vooruitgang hebben geboekt. Na 2020, 2022, was het hetzelfde verhaal. Stap voor stap hebben we spelers verloren die we nooit hebben kunnen vervangen", benadrukt de inwoner van Sainte-Ode.

Meunier ziet een groot probleem: "Dat is echt het grootste probleem, ja, je kunt een speler vervangen door een ander, maar brengt hij hetzelfde met zich mee? Want ja... Ofwel te jong, ofwel te weinig ervaring, zowel op internationaal als op clubniveau. Het is moeilijk om jongens te vinden die je direct kunnen bieden wat een concurrent bood."

"We spelen met jonge spelers (in de Nations League) die niet veel ervaring hebben, die nog een beetje persoonlijkheid missen, die nog niet gehard zijn", benadrukt Meunier.