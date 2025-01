De nieuwe doelpuntenmaker van Anderlecht overwoog echter... twee weken geleden nog te vertrekken!

Keisuke Goto heeft zijn eerste doelpunt gescoord voor het A-elftal van Anderlecht, afgelopen zondag tegen Mechelen. Het verhaal had echter heel anders kunnen lopen.

Nadat Luis Vazquez de nodige wedstrijden heeft gespeeld in de langdurige afwezigheid van Kasper Dolberg, kreeg Keisuke Goto zijn kans op zondag tegen KV Mechelen. Een kans die de Japanner voor 100% heeft gegrepen: hij stond in de basis en opende de score met een prachtige kopbal.

Een eerste doelpunt voor Goto in het A-elftal, terwijl hij er al 5 had gescoord in 15 wedstrijden dit seizoen in de Challenger Pro League met de RSCA Futures. Toch had het allemaal heel anders kunnen lopen. La Dernière Heure onthult dat slechts twee weken geleden Keisuke Goto nog overwoog... om te vertrekken.

De 19-jarige aanvaller, de tweede Japanner in de geschiedenis van RSC Anderlecht na Ryota Morioka, zou immers last hebben van heimwee. Hij spreekt nog geen Engels, hoewel hij nu wel het merendeel begrijpt van wat zijn coach Jelle Coen en zijn ploeggenoten bij de Futures tegen hem zeggen.

Omdat hij nog niet de middelen had om een fulltime tolk in te huren zoals sommige Japanners in Europa, voelde Keisuke Goto zich tot voor kort erg eenzaam. RSC Anderlecht zou echter een oplossing hebben gevonden voor dit probleem.

Goto is in contact gebracht met een Japans gezin, met kinderen van zijn leeftijd, dat dicht bij Brussel woont en beschikbaar is in geval van problemen of behoeften. Het gezin van de speler komt ook af en toe naar Europa.