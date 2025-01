Hein Vanhaezebrouck maakt zich toch wat zorgen over Club Brugge met oog op topper tegen Manchester City: "Ik vraag me af hoe ze dat gaan doen"

Club Brugge neemt het woensdagavond op tegen Manchester City in de Champions League. Een allesbepalend duel, voor beide clubs.

Club Brugge is nog niet zeker van de volgende ronde in de Champions League, en Manchester City al zeker niet. The Citizens staan momenteel op de 25e plaats, er moét dus gewonnen worden van blauw-zwart.

Maar Club Brugge pakt natuurlijk ook het liefst punten, om al zeker te zijn van de kwalificatie voor de volgende ronde. Makkelijk wordt het niet, maar Hein Vanhaezebrouck weet dat ze in ieder geval een kans maken tegen de Engelse topclub.

"De ruimtes zullen er liggen", opent hij bij Het Nieuwsblad. "De mogelijkheden zullen er zijn. Maar die kreeg Club bijvoorbeeld ook op Milan en ze haalden er te weinig uit. Met hoeveel spelers zal Club durven komen? En kunnen ze het wel afmaken? Jutgla is een harde werker, maar de efficiëntste spits is hij niet. Nilsson werkt ook niet met de ogen dicht een één-op-één af. "

"Ik ben fan van Talbi, die heel belangrijk is in het meeverdedigen. Hij kan het wel belopen, maar kan hij ook aanvallend dan het verschil maken? Dus kijken we toch vooral naar Tzolis. Maar dan nog. Een echte flyer van het niveau Raoul Lambert, Jean-Pierre Papin, Amokachi of Stanic heeft Club niet", gaat Vanhaezebrouck verder.

Dus maakt de voormalige coach van Anderlecht en KAA Gent zich zorgen: "Dat is mijn andere zorg. Dat ik me afvraag hoe Club Brugge gaat scoren in Manchester", klinkt het. "Thuis tegen Sporting had Club bijna geen kansen."

"De eerste goal is een afgeweken bal die niet zou binnengegaan zijn. Op Celtic gaat een terugspeelbal binnen. Tegen Aston Villa is er de handsbal van Tyrone Mings. Club heeft het in de Champions League moeilijk om veel open kansen te creëren", besluit Vanhaezebrouck.