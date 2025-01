Hij moet weg: 'Speler HSV Hamburg op weg naar Jan Breydel'

Cercle Brugge staat momenteel op een tiende plaats in de Jupiler Pro League. Onder de nieuwe coach zijn ze nog ongeslagen en op die manier hebben ze de krochten van de mogelijke playdowns voorlopig verlaten. Toch willen ze de komende zeven speeldagen nog punten pakken om zich zeker te redden.

In die optiek willen ze bij Cercle Brugge maar wat graag uitpakken met nog een of meerdere wintertransfers. Een eerste naam ligt alvast in de pijplijn. Het zou gaan om Lucas Perrin.

Speelminuten vergaren in België?

De 26-jarige Fransman is een jeugdproduct van Marseille. In 2022 werd hij na een huurbeurt verkocht aan Straatsburg, afgelopen zomer beleefde hij zijn eerste buitenlands avontuur bij het Duitse Hamburger SV.

In de Duitse tweede Bundesliga is hij echter allesbehalve een vaste waarde. De laatste weken zit hij zelfs niet in de selectie en in totaal kon hij dit seizoen nog maar 324 speelminuten vergaren.

Centrale verdediger

Tijd dus om een oplossing te zoeken? Dat lijkt alvast de bedoeling. Volgens Franse bronnen zou Perrin naar Cercle Brugge kunnen. Het zou daarbij om een huurdeal gaan, waarin ook een aankoopoptie kan vervat worden.

Perrin is een centrale verdediger en moet op die manier de tekorten in de breedte in de verdediging bij De Vereniging mee gaan oplossen. Dit weekend staat er een belangrijk duel tegen Standard op het programma voor Cercle Brugge.