OFFICIEEL: Anderlecht heeft volgende winteraanwinst beet en verklapt meer details

RSC Anderlecht heeft zich verzekerd van de komst van Cedric Hatenboer. De 19-jarige middenvelder blijft dit seizoen nog bij Excelsior Rotterdam, waar hij zijn doorbraak beleefde, en sluit komende zomer aan bij de Brusselse club. Hij tekende een contract tot 2029 en zal spelen met rugnummer 8.

Hatenboer begon zijn jeugdopleiding bij VOC Rotterdam en Excelsior, waarna hij ook ervaring opdeed in de jeugdteams van Ajax, Feyenoord en Sparta Rotterdam. In 2022 keerde hij terug naar Excelsior, waar hij vorig jaar zijn eerste profcontract tekende.

Sindsdien groeide hij uit tot een vaste waarde bij Excelsior. Hij maakte zijn debuut in de openingswedstrijd van het seizoen en werd meteen een belangrijke pion op het middenveld.

De Rotterdammers staan momenteel op de tweede plaats in de strijd om promotie naar de Eredivisie. Met 17 wedstrijden in de Nederlandse tweede klasse en de beker op zijn naam zet Hatenboer nu de stap naar Anderlecht.

Paars-wit haalt met hem een talentvolle, dynamische middenvelder in huis. Sports Director Olivier Renard is tevreden met de transfer: “Cedric genoot interesse van verschillende clubs, dus we zijn blij dat hij voor het project van RSC Anderlecht kiest."

"Hij is een jonge, dynamische speler met een groot volume. We kijken ernaar uit om hem vanaf de zomer in de ploeg te integreren.”