Vincent Mannaert heeft niet met Kevin De Bruyne gesproken: "Ik vernam het in de media"

Voor er een nieuwe bondscoach werd voorgesteld, kwam in de media dat sleutelspelers van de Rode Duivels hun zegje mochten doen. Maar Kevin De Bruyne lijkt niet op de hoogte te zijn geweest.

We hebben van alles en nog wat gehoord over de benoeming van de nieuwe bondscoach van de Rode Duivels. Zo zouden de sterkhouders van het team zelf (zoals Lukaku, De Bruyne en... Courtois) een voorkeur hebben gehad voor Thierry Henry, die echter beweerde geen telefoontje van de bond te hebben ontvangen.

Uiteindelijk werd Rudi Garcia gekozen door Vincent Mannaert. De keuze voor ervaring, maar misschien niet degene die de spelers zelf zouden hebben gemaakt. Maar het is natuurlijk niet aan de Rode Duivels om de toekomstige bondscoach te kiezen. Kevin De Bruyne lijkt zich alvast geen zorgen te maken.

"De aanstelling van Rudi Garcia? Ik heb het via de media vernomen", lacht hij tijdens een interview met Play Sports. Niet genoeg om de potentiële aanvoerder van de Rode Duivels te ergeren. "Ik geloof dat Vincent Mannaert me een bericht heeft gestuurd of heeft gebeld, maar ik had een wedstrijd of was erg druk die dag. Ik kon hem niet bereiken".

Kortom: het proces om de opvolger van Domenico Tedesco aan te wijzen lijkt redelijk onafhankelijk van de sterkhouders te zijn verlopen. "Het is voor mij geen probleem", zegt De Bruyne met een glimlach.