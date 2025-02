🎥 Johan Bakayoko maakt indruk ondanks zéér teleurstellend resultaat van PSV: genoeg om Rudi Garcia te overtuigen?

Johan Bakayoko was zaterdag doelpuntenmaker in de Nederlandse competitie. De jonge Rode Duivel bevestigt zijn goede huidige vorm.

Johan Bakayoko blijft schitteren bij PSV. Na al te hebben gescoord in de Champions League tegen Liverpool, herhaalde de Rode Duivel dat tegen NEC Nijmegen in de Eredivisie.

Het doelpunt dat de rechtervleugelspeler woensdag scoorde, werd verkozen tot doelpunt van de week in de meest prestigieuze competitie. Een beweging van het jonge talent liet twee verdedigers van Liverpool in de wind voordat hij perfect een gekruld schot plaatste.

Zaterdag, na een pass vanaf de linkerkant van zijn teamgenoot Mauro Júnior, hoefde de Rode Duivel de bal alleen nog maar in een leeg doel te plaatsen op enkele meters afstand. Een prestatie die Rudi Garcia waarschijnlijk heeft gevolgd. Zou hij meer speeltijd krijgen onder de nieuwe bondscoach dan onder Domenico Tedesco? We zullen het binnenkort weten.

JOHAN BAKAYOKO 🇧🇪(2003) MET EEN GEWELDIGE AFMAAK OM DE VOORSPRONG TE VERDUBBELEN!!!

📽️ @GoalsXtrapic.twitter.com/oe4PKkI1ya — Football Report (@FootballReprt) 1 februari 2025

Maar PSV verloor, onder leiding van Peter Bosz, de controle over de wedstrijd aan het einde. Nijmegen verkleinde het gat in de 90e minuut voordat ze in de blessuretijd via Bryan Linssen zelfs nog 3-3 gelijk konden maken.