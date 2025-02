Een grote primeur voor deze Standard-speler na 434 dagen: "Ik heb zeer moeilijke tijden achter de rug..."

Attila Szalai speelde voor het eerst in 434 dagen de volle 90 minuten van een competitiewedstrijd, met Standard tegen Genk. Een mooie prestatie voor de Hongaarse centrale verdediger, al had hij liever een gelukkiger einde gezien.

Op vrijdagavond tegen Racing Genk bracht Ivan Leko zes wijzigingen aan in zijn basiself in vergelijking met het team dat zwaar verloor op het veld van Westerlo het weekend voordien. Onder hen ook Attila Szalai met zijn eerste basisplaats, die tot nu toe slechts vijf minuten had gespeeld, tegen Dender.

90 minuten in een officiële wedstrijd, 434 dagen later

Opgesteld naast Henry Lawrence, Bosko Sutalo en Marlon Fossey slaagde de Hongaarse centrale verdediger erin de volledige 90 minuten van de wedstrijd te spelen. Een mooie prestatie voor hem. Zijn laatste volledige officiële wedstrijd was op 8 december 2023 in de Bundesliga met Hoffenheim tegen Bochum, 434 dagen geleden.

In maart 2024 (tweemaal) en in juni (eenmaal) speelde hij ook de volle negentig minuten van de vriendschappelijke wedstrijden van Hongarije tegen Turkije, Kosovo en Israël. Maar op het EK moest hij plaatsmaken voor een teamgenoot 11 minuten voor het einde tegen Zwitserland, voordat hij op de bank bleef tegen Duitsland en in de 74e minuut inviel tegen Schotland.

"Voor mij was het erg belangrijk om een hele wedstrijd te spelen. Ik heb moeilijke tijden achter de rug, dus ik was blij om op het veld te staan en ik heb mijn best gedaan om het team te helpen. Ik voel me fysiek goed, ook al was dit, zoals je zei, mijn eerste wedstrijd van het seizoen. Ik heb goed getraind, voel me in goede vorm en was erg blij toen de coach me vertelde dat ik zou spelen, er is geen beter gevoel voor een speler."

De 46-voudige international had liever een goed resultaat behaald voor zijn echte debuut bij de Rouches. "Het is jammer dat onze strijd niet heeft opgeleverd wat we hoopten, maar ik denk dat we trots kunnen zijn omdat het team alles heeft gegeven."

"We waren te passief in de eerste helft, de coach vertelde ons om hoger druk te zetten, agressiever te zijn en we hebben kansen gecreëerd toen we dat deden. We moeten op deze weg verdergaan, want we zijn een goed en jong team, met goede energie en een goede mentaliteit."

Gekomen om de hoop op Champions' Play-offs van de Rouches te voeden en om een noodzakelijke dosis ervaring toe te voegen aan een verdediging die daar behoefte aan had, kreeg Attila Szalai enkele weken tijd om zich aan te passen voor het begin van het slopende schema van de Rouches.

"Ik moet nog enkele automatismen leren, zoals de loopbewegingen van mijn teamgenoten en hoe ik moet dekken, maar mijn integratie was gemakkelijk omdat het allemaal goede spelers en goede jongens zijn", besloot Attila Szalai.