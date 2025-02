Ex-Beerschotter op weg naar Nederlandse topclub: "Toont belang aan voor Beerschot"

Ilias Sebaoui, ooit een publiekslieveling op het Kiel, heeft zijn weg gevonden in de Nederlandse Eredivisie en is momenteel een belangrijke speler voor Heerenveen. De 23-jarige aanvaller lijkt zijn volgende stap te zetten naar Feyenoord.

Zijn ontwikkeling bij Heerenveen, waar hij dit seizoen op huurbasis speelt, wordt alom geprezen.

Sebaoui verliet Beerschot in de zomer van 2023 voor Feyenoord, dat hem meteen verhuurde aan Dordrecht om ervaring op te doen. Dit seizoen speelt de Marokkaans-Belgische speler voor Heerenveen, waar hij zijn talenten verder ontplooit. De belangstelling voor hem blijft groot, en een terugkeer naar Feyenoord lijkt steeds waarschijnlijker.

Volgens voormalig Beerschot-coach Hernan Losada, die Sebaoui goed kent, is de jonge aanvaller een leergierige speler. Losada, die zelf in het seizoen 2009-2010 bij Heerenveen speelde, heeft Sebaoui als jeugdtrainer begeleid bij Beerschot. "Ilias is altijd op zoek naar feedback en probeert constant beter te worden", zegt Losada in GvA. "Hij heeft thuis een goede opvoeding gekregen, wat hem een plezierige speler maakt om mee te werken."

Losada vergelijkt Sebaoui met zichzelf als speler, door zijn creativiteit en dribbelvaardigheden. "Hij is een speler die vrijheid op het veld nodig heeft en dat zie je duidelijk terug in zijn spel", voegt Losada toe. De aanvaller maakt indruk in Nederland en wordt steeds meer gezien als een grote belofte voor de toekomst.

De prestaties van Sebaoui tonen ook het belang van jeugdopleiding aan, zegt Losada. "Het laat zien hoe belangrijk het is voor Beerschot om te investeren in de jeugd. Met de juiste begeleiding en faciliteiten kunnen lokale talenten zich ontwikkelen en kansen krijgen", legt de voormalige coach van de Ratten uit.

Losada is ervan overtuigd dat het beste van Sebaoui nog moet komen. "Ik geloof dat hij nog veel meer kan bereiken, vooral als hij zich verder ontwikkelt bij een topclub zoals Feyenoord", concludeert Losada.