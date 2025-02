Club Brugge opgeladen voor Slag om Vlaanderen en besef rond titelstrijd groeit: "Daar moet je niet flauw over doen"

Zaterdagmiddag om 16u staat de Slag om Vlaanderen tussen KAA Gent en Club Brugge op het menu. Gent is nog niet zeker van een plekje in de top 6 en moet dus vol aan de bak. Ondanks het feit dat Club al zeker is van dat plekje, weet trainer Nicky Hayen dat de laatste drie matchen cruciaal zijn.

Club Brugge mag dan wel comfortabel op de tweede plaats vertoeven, toch moet het zich nog 100% geven in zijn laatste drie wedstrijden van de reguliere competitie. Leider Genk blijft de goede resultaten opstapelen en blauw-zwart kan natuurlijk niet achterblijven. Twee rustdagen Club Brugge heeft de laatste weken heel wat punten laten liggen in de reguliere competitie, niet toevallig tussen twee wedstrijden in de Champions League. Nu heeft Club een week rust gehad en heeft het zich kunnen opladen voor de Slag om Vlaanderen. “Die week heeft deugd gedaan”, vertelde Nicky Hayen aan onder andere HLN tijdens een persconferentie vrijdag. “Die twee rustdagen, daar hadden de spelers eens nood aan. Eindelijk was het nog eens een normale week. Waarin je een wedstrijd op een normale manier kan voorbereiden.” Champions League-voetbal Club telt negen punten minder dan KRC Genk. In de volgende drie wedstrijden punten laten liggen, zou wel eens einde titeldromen kunnen betekenen. “We zijn ons bewust van het belang van dit drieluik. Je moet daar niet flauw over doen. Het klopt dat er weinig marge is", aldus Hayen. "Je wil zo snel mogelijk met de volgende overwinning aanknopen en op dat elan verder gaan. Dan zien we wel wat het wordt. “We willen ons Champions League-voetbal ook in de competitie kunnen brengen, te beginnen in Gent", vertelt de Club-trainer. Club Brugge kan tegen Gent niet rekenen op de geblesseerde Bjorn Meijer en de geschorste Tzolis. Benieuwd wie de Griek zal vervangen op de Brugse linkerflank.





