Voorzitter Paul Gheysens laat zich duidelijk uit over ontslag van Jonas De Roeck bij Antwerp

Antwerp nam maandag afscheid van Jonas De Roeck. Een dag later stelde de club Andries Ulderink al voor als nieuwe coach. Voorzitter Paul Gheysens reageerde kort op de beslissing om De Roeck op straat te zetten.

Jonas De Roeck is niet langer coach van Antwerp. De resultaten en vooral het spel vielen tegen de laatste tijd, al kwam de beslissing toch voor velen als een verrassing.

Zeker omdat The Great Old na vorig weekend een nieuwe doel kon afvinken. Na het zeer matig 0-0 gelijkspel tegen Cercle Brugge, en de nederlaag van Standard tegen Anderlecht, verzekerde de club zich van de Champions' Play-offs.

Dat was een absolute must voor voorzitter Paul Gheysens, die al langere tijd ontevreden was. Het Nieuwsblad weet dat hij De Roeck een week voordien vroeg om langs te komen voor een gesprek. Dit na het 2-2 gelijkspel tegen OH Leuven.

Het was dan uiteindelijk CEO Sven Jaecques die het nieuws op maandag moest verkondigen aan De Roeck. Gheysens reageerde bij Het Nieuwsblad nog wel kort op het ontslag.

"Ik neem geen sportieve beslissingen. Marc Overmars is daar de juiste man voor. Maar we hebben allemaal het voetbal gezien, het was duidelijk dat het beter moest", klonk het bij hem.