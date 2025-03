Ongeziene trainerswissel bij topclub als Juventus: ontslagen Thiago Motta moet ook nog eens onwaarschijnlijke veeg uit de pan aanhoren

De knoop is eindelijk doorgehakt bij Juventus. In Turijn hangt al wekenlang het ontslag van Thiago Motta in de lucht. De Italiaan moet nu ook effectief ophoepelen.

De manier waarop het afgehandeld wordt in Turijn, is niet bepaald netjes te noemen. Volgens La Gazzetto dello Sport lichtte technisch directeur Cristiano Giuntoli aan Thiago Motta mee dat hij geen toekomst meer had bij Juventus. Dat zou gepaard gegaan zijn met harde woorden aan de telefoon. "Ik schaam me dat ik jou gekozen heb", zou Giuntoli Motta hebben toegesnauwd.

Kortom: Juventus en Motta gaan niet echt als vrienden uit elkaar. Het is altijd jammer als het op zo'n manier moet gebeuren, dat zou toch anders moeten kunnen. Wel is het een feit dat de resultaten van Juventus dit seizoen zwaar tegenvallen. De Oude Dame staat momenteel zelfs pas op een vijfde plaats in de Serie A, zwaar onder de verwachtingen.

Al lang geruchten over ontslag Motta

Er doen dan ook al lange tijd verschillende namen de ronde als opvolgers van Motta. Enkele weken geleden was er sprake van Xavi, maar recent werd vooral Roberto Mancini in verband gebracht met een aanstelling bij Juve. Uiteindelijk is er ook geen akkoord met de voormalige bondscoach van Italië. De nieuwe coach is één van de andere namen geworden die circuleerden.

Igor Tudor gaat de uitdaging aan om Juventus er bovenop te helpen. In het voordeel van Tudor spreekt dat hij onmiddellijk kan overnemen. De Kroaat is overigens een ex-speler van Juventus en was er ook reeds aan de slag als assistent-coach. Daarna trainde hij nog Hellas Verona, Marseille en Lazio Roma. Maandag leidt hij zijn eerste training bij Juventus.

Juventus geeft Tudor eerste grote kans

Het is de eerste keer dat Tudor als T1 aan het hoofd zal staan van een Europese topclub. Afwachten maar of hij er het maximale van kan maken.