Technisch directeur Rembert Vromant komt met heel opvallende uitleg over ontslag van Feldhofer bij Cercle Brugge

Cercle Brugge gaat de Relegation Play-offs aanvatten met Jimmy De Wulf als hoofdcoach. Technisch directeur Rembert Vromant gaf nog wat meer uitleg bij het ontslag van Ferdinand Feldhofer.

Het gaat snel voor Ferdinand Feldhofer. In december 2024 verliet hij Dinamo Tbilisi om hoofdcoach te worden van Cercle Brugge nadat Miron Muslic daar werd ontslagen.

17 wedstrijden later werd ook Feldhofer op straat gezet. Dit na een verdienstelijke prestatie tegen Anderlecht. De Vereniging verloor uiteindelijk wel met 3-0.

De Oostenrijkse coach heeft in zijn thuisland al wel een nieuwe uitdaging beet en is nu coach van Grazer AK 1902. Technisch directeur van Cercle, Rembert Vromant, kwam nu met een opvallende uitleg over het ontslag van de coach.

Vromant vertelde bij Het Nieuwsblad namelijk dat Feldhofer had mogen blijven als er op Anderlecht een punt werd gepakt. "Ja. Omdat er gezegd was dat we Relagation Play-offs moesten vermijden."

"Heel cru, dat weet ik, maar los daarvan: als je ziet dat we in de laatste tien matchen maar twee keer wonnen...", gaat hij verder. Toch opvallend, aangezien er ook veel gelijke spelen tussen zaten terwijl het voetbal ook niet altijd zo slecht was.