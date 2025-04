Youri Tielemans spreekt klare taal na Champions League-uitschakeling met Aston Villa

Youri Tielemans speelde dinsdag een zeer goede wedstrijd voor Aston Villa, al kon de Rode Duivel een uitschakeling niet voorkomen. De Rode Duivel zag dat zijn ploeg meer had kunnen scoren.

Aston Villa werd dinsdagavond uitgeschakeld door PSG in de Champions League. De Villans wonnen met 3-2, maar dat was niet genoeg om de 3-1 nederlaag van een week voordien uit te wissen.

De wedstrijd leek al snel gedaan te zijn, nadat PSG op een dikke 20 minuten al een 0-2 voorsprong beet had. Youri Tielemans gaf het thuispubliek echter nieuwe hoop door voor de rust de aansluitingstreffer te scoren.

Nog voor het uur ging Aston Villa erop en erover, waardoor het 3-2 stond. Nadien vielen er geen doelpunten meer. "We hebben in de tweede helft echt doorgeduwd, hen onder druk gezet en geprobeerd kansen te creëren en doelpunten te maken", reageerde Youri Tielemans na afloop volgens Het Nieuwsblad.

De Rode Duivel speelde een geweldige partij, al kon hij de uitschakeling niet meer voorkomen. "We konden twee keer scoren, al had dat nog meer kunnen zijn. Maar jammer genoeg vielen die goals niet meer. We zijn teleurgesteld dat we niet minstens een doelpunt meer hebben gemaakt."

Tielemans denkt dat PSG de Champions League dit seizoen voor het eerst kan winnen. "Waarom niet? Als ze in de halve finales staan, is dat omdat ze de kwaliteiten hebben. Het is een goeie groep, een mooie ploeg met veel kwaliteit. Ze zullen klaar moeten zijn voor de volgende uitdagingen."