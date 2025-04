OFFICIEEL: Berchem Sport stelt nieuwe trainer voor en het is geen onbekende

Het is nu officieel: Frank Dirix wordt volgend seizoen de nieuwe trainer van Berchem Sport. Hij verliet eerder deze maand Zandhoven.

Dat Dirix in beeld was bij Berchem, is geen verrassing. Zijn naam werd al genoemd sinds het ontslag van Pieter De Bot.

"Ik ben enorm trots en vereerd dat ik de kans krijg om mij te bewijzen bij Berchem Sport. Ik ben heel trots dat ik deel mag uitmaken van de geschiedenis van zo’n club", vertelt de nieuwe trainer in Het Nieuwsblad.

Dirix is vooral onder de indruk van de mentaliteit van zijn toekomstige spelersgroep. Volgens hem lopen er genoeg jongens rond die elders meer kunnen verdienen, maar toch het shirt van Berchem blijven dragen. "En dat zoek ik ook in ploegen: een sterke groep die iets wil bereiken door keihard te werken, met een enorme passie voor voetbal."

Uitkijken naar volgend seizoen

Dirix start pas volgend seizoen als hoofdtrainer. Voor de laatste competitiewedstrijd tegen Houtvenne en de buitenlandse verplaatsing naar Italië blijft de huidige technische staf, met Tim Van Horick en Kurt Bortels, verantwoordelijk voor de ploeg.

Ondertussen worden ook de voorbereidingen voor volgend seizoen verdergezet. Spelers als Jeroen Van Den Driessche, Gerben Van Hove, Charni Ekangamene en Kenneth Boaye Bedie verlengden al hun contract. Cheickna Touré keert terug uit Luxemburg. Later deze week worden nog meer contractverlengingen verwacht.