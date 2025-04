Blijven schitteren naast Kylian Mbappé of Cristiano Ronaldo vervoegen in Saoedi-Arabië? Vinicius heeft grote beslissing genomen over zijn toekomst



Word fan van Real Madrid! 1571 Vinicius Jr. werd de laatste tijd gelinkt aan een vertrek naar Saudi-Arabië. De Braziliaan heeft nu een belangrijke beslissing over zijn toekomst genomen. Volgens transferguru Fabrizio Romano heeft Vinicius Junior besloten om zijn avontuur bij Real Madrid te verlengen. Hoewel zijn huidige contract hem tot 2027 aan de club bindt, zijn de onderhandelingen over een nieuwe overeenkomst bijna afgerond. De laatste details moeten nog worden uitgewerkt. Dan gaat het voornamelijk over de exacte duur van de overeenkomst: hij kan verlengen tot 2029 of zelfs 2030. 🚨 Vinicius Jr, staat op het punt om een overeenkomst te bereiken met Real Madrid over een nieuw contract voor de komende vijf jaar.



Deal bijna rond zoals La Ser meldde, wachtend om te verduidelijken of het geldig zal zijn tot 2030 of 2029 met een optie tot verlenging.



Vini wilde altijd bij Real Madrid blijven. pic.twitter.com/YNZVDQLNAZ — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) 23 april 2025 Ondanks de aanhoudende geruchten over een move naar Saudi-Arabië heeft de Braziliaanse spele zijn loyaliteit vooropgesteld. Saudische clubs waren bereid hem een ongelooflijk bedrag aan te bieden. Toch heeft de aanvaller duidelijk gemaakt dat zijn hart toebehoort aan Real Madrid. Spaanse bronnen bevestigen dat de overeenkomst tussen de club en de speler bijna definitief rond is. Deze verlenging markeert een keerpunt in de carrière van Vinicius. Deze beslissing versterkt ook de stabiliteit van Real Madrid. Een van zijn beste spelers zal blijven schitteren in het witte shirt.



