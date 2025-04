Licentiecommissie is nog niet klaar met Standard: Rouches zullen op hun tellen moeten passen

De onzekerheid over de werkelijke financiële gezondheid van Standard is nog niet volledig verdwenen. De Licentiecommissie volgt de club dan ook nauwlettend op.

De zomer begon voor Standard met wat lichtpuntjes op het veld. Onder leiding van Ivan Leko presteerde het team boven verwachting, ondanks de onzekerheid rond de club. Maar nu de resultaten wat tegenvallen, verschuift de aandacht opnieuw naar wat zich achter de schermen afspeelt.

Er is de voorbije weken beweging gekomen in de bestuurskamers. Zo werd de verkoop van de aandelen van A-CAP afgerond. De nieuwe eigenaars zijn een groep lokale investeerders onder leiding van Giacomo Angelin. Ook keerde ex-CEO Pierre François terug, werd de proflicentie al in de eerste ronde binnengehaald, en werden de aankoopopties van Ilay Camara en Dennis Ayensa gelicht. Positieve signalen dus.

Toch blijft de financiële situatie van Standard precair. De Licentiecommissie gaf groen licht, maar plaatst de club onder streng toezicht. De RTBF meldt dat er sprake is van een “verplichte, voortdurende opvolging” om te controleren of Standard financieel gezond blijft.

De commissie wijst op de zware verliezen van de voorbije seizoenen, het negatieve eigen vermogen en de sterke afhankelijkheid van de aandeelhouder. De nieuwe eigenaars moeten dan ook blijven aantonen dat de club financieel stabiel blijft.

Concreet moet Standard elke maand bewijzen dat het in orde is met de betaling van lonen, sociale bijdragen, btw, bedrijfsvoorheffing en pensioenbijdragen. Elk uitstel of tekort kan gevolgen hebben voor de licentie.

Daarnaast moet de club transparant blijven over alle kapitaalstromen: welke middelen worden ter beschikking gesteld, door wie, en onder welke voorwaarden. De komende maanden wordt cruciaal of Standard niet alleen sportief, maar ook financieel opnieuw op het juiste spoor geraakt.