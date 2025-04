Chaos bij KV Kortrijk: coach Bernd Storck botst met eigen supporters

KV Kortrijk heeft nog een mirakel nodig om de de Jupiler Pro League te blijven. Na de 2-0 nederlaag tegen Beerschot zal het nog heel moeilijk worden.

KV Kortrijk staat er écht niet goed voor. De Kerels gingen met 2-0 onderuit op het veld van Beerschot. Met nog twee speeldagen te gaan hebben ze een waar mirakel nodig om in de Jupiler Pro League te blijven.

Coach Bernd Storck ging, onder begeleiding van enkele stewards, naar het uitvak om te praten met de supporters. Wat hij daar hoorde beviel hem echt niet.

"De verwijten van de supporters waren niet terecht", is Storck streng voor het eigen publiek dat de ploeg door dik en dun steunt. "Ze hadden het over een gebrek aan mentaliteit, maar dat was zeker niet het geval."

"Nee, dit had ook niets met druk te maken, we zijn al zo lang aan het achtervolgen en deze ploeg heeft al een heel seizoen druk", gaat Storck verder bij Het Nieuwsblad. "Wij moeten nu gewoon verder doen, de rust bewaren en die laatste twee matchen winnen."

"Dat hebben we wel nog in eigen handen en de rest zien we dan wel, maar we zijn nog niet uitgeteld, wacht maar af", besluit Storck. Als Cercle op zaterdag van STVV wint is het praktisch al game-over voor Kortrijk.