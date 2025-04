Nainggolan weigerde héél lucratieve aanbiedingen en... onthult wat hij verdient om bij Lokeren-Temse te voetballen

Radja Nainggolan wil KSC Lokeren-Temse naar de Jupiler Pro League leiden. De voormalige Rode Duivel is gelukkig op Daknam. "Ik had aanbiedingen, maar wilde niet meer naar het buitenland."

In januari zette Radja Nainggolan zijn krabbel onder een contract tot het einde van het seizoen bij KSC Lokeren-Temse. Ondertussen strijdt Il Ninja met de Tricolores voor de promotie naar de Jupiler Pro League.

De kans wordt dan ook met de dag groter dat Nainggolan een nieuwe overeenkomst zal tekenen op Daknam. "Ik wil met Lokeren-Temse naar eerste klasse of tenminste voor de promotie spelen", liet hij eerder al optekenen.

Stéphanie en de kinderen zijn de voornaamste reden waarom ik in België ben gebleven

Eén van de redenen voor de herboren Nainggolan: ene Stéphanie. "Een zelfstandige vrouw die weet wat ze wil. (glimlacht) Zij en de kinderen zijn de voornaamste reden waarom ik in België ben gebleven."

"Ik had voorstellen uit Turkije, Irak en Iran", speelt de 36-jarige middenvelder open kaart. "Ik kon er 800.000 euro per jaar gaan verdienen. Maar ik wilde simpelweg niet meer naar het buitenland."

800.000 per jaar... in Turkije, Irak of Iran

"Bij Lokeren word ik betaald per wedstrijd die ik spel en verdien ik bonussen bij winst", besluit Nainggolan. "Het grote geld verdien ik niet, maar dat maakt me niet uit. Ik amuseer me en ben blij met het leven dat ik hier heb opgebouwd."