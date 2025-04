'Manchester City ziet bod op nieuwe doelman afgeketst en... krijgt meteen een héél stevig tegenbod onder de neus geduwd'

De zoektocht van Manchester City naar een nieuwe doelman verloopt niet van een leien dakje. Het target is bepaald, maar de vraagprijs is boven verwachting.

Manchester City is op zoek naar een vervanger voor Ederson. De Braziliaanse doelman van The Citizens heeft een lucratief bod uit Saoedi-Arabië op zak en is zijn verhuis naar het Midden-Oosten al aan het voorbereiden.

Bovendien past het vertrek van de 31-jarige doelman in het verjongingsplan van Pep Guardiola. De 29-voudig Braziliaans international staat al sinds 2017 tussen de palen in het Etihad Stadium. Ook in dat opzicht willen The Citizens vernieuwen.

Pijlen op Portugese nummer één

Het is inmiddels geen geheim dat Manchester City de pijlen heeft gericht op Diogo Costa. De 25-jarige Portugese nummer één ziet een verhuis naar de Premier League eveneens zitten, maar FC Porto is niet van plan om soldenverkoop te houden.

De Engelse media weten dat een bod van veertig miljoen euro is afgeketst door Porto. Ter vergelijking: Diogo Costa heeft een contract tot medio 2027 bij zijn jeugdclub. Transfermarkt schat zijn marktwaarde dan weer op 38 miljoen euro.

Tegenbod

Porto heeft eveneens een tegenbod gedaan. Voor zestig miljoen euro is de transfer in kannen en kruiken. Manchester City bekijkt momenteel de mogelijkheden. Om uiteindelijk af te kloppen op vijftig miljoen euro?