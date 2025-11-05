🎥 Rik Verheye gaat Anderlecht achterna met Sporting Hasselt en verwent supporters met lichtshow

Sinds de komst van Rik Verheye en Sam Kerkhofs is Sporting Hasselt uitgegroeid tot een bekend merk. Daarbij hoort ook spektakel voor de wedstrijd.

Het loopt allemaal vlot bij Sporting Hasselt. Na tien speeldagen staat de club eerste in de stand op twee punten van eerste achtervolger Lyra-Lierse. Thes Sport volgt op drie punten met een wedstrijd minder.

Oog op promotie

Promotie naar de Challenger Pro League lijkt dus zeker een optie voor de mannen uit Limburg. Dankzij de voorzitters Rik Verheye en Sam Kerkhofs is de club daar nu ook echt klaar voor.

Lichtshow voor wedstrijd tegen Roeselare

De twee bekende Vlamingen hebben van 'Blauw-Wit' een merk gemaakt. Er kwam een serie online over het reilen en zeilen van de club, Hasselt is zeer actief op sociale media en de club zorgde nu ook voor een lichtshow voor aanvang van de thuiswedstrijd tegen Roeselare.

Anderlecht achterna

Iets wat Anderlecht al eerder introduceerde en goed werd ontvangen door de Brusselse supporters. Uiteraard is het Stedelijk Sportstadion van Sporting Hasselt het Lotto Park niet, maar toch deden de Limburgers een goede poging.

De lichtshow van afgelopen weekend? Geslaagd. ✅💡



Volgende zaterdag opnieuw? 🇸🇱 pic.twitter.com/yuY9KAchu7 — Sporting Hasselt (@sportinghasselt) November 4, 2025

Het tilde ook de spelers naar een hoger niveau zo bleek. Sporting Hasselt won met 2-0 dankzij doelpunten van Alain Matoka en Tibe Vanhaeren. Zaterdagavond speelt Hasselt opnieuw een thuiswedstrijd tegen Ninove.