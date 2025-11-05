🎥 Rik Verheye gaat Anderlecht achterna met Sporting Hasselt en verwent supporters met lichtshow

🎥 Rik Verheye gaat Anderlecht achterna met Sporting Hasselt en verwent supporters met lichtshow
Word fan van Sporting Hasselt! 50

Sinds de komst van Rik Verheye en Sam Kerkhofs is Sporting Hasselt uitgegroeid tot een bekend merk. Daarbij hoort ook spektakel voor de wedstrijd.

Het loopt allemaal vlot bij Sporting Hasselt. Na tien speeldagen staat de club eerste in de stand op twee punten van eerste achtervolger Lyra-Lierse. Thes Sport volgt op drie punten met een wedstrijd minder.

Oog op promotie

Promotie naar de Challenger Pro League lijkt dus zeker een optie voor de mannen uit Limburg. Dankzij de voorzitters Rik Verheye en Sam Kerkhofs is de club daar nu ook echt klaar voor.

Lichtshow voor wedstrijd tegen Roeselare

De twee bekende Vlamingen hebben van 'Blauw-Wit' een merk gemaakt. Er kwam een serie online over het reilen en zeilen van de club, Hasselt is zeer actief op sociale media en de club zorgde nu ook voor een lichtshow voor aanvang van de thuiswedstrijd tegen Roeselare.

Anderlecht achterna

Iets wat Anderlecht al eerder introduceerde en goed werd ontvangen door de Brusselse supporters. Uiteraard is het Stedelijk Sportstadion van Sporting Hasselt het Lotto Park niet, maar toch deden de Limburgers een goede poging.

Het tilde ook de spelers naar een hoger niveau zo bleek. Sporting Hasselt won met 2-0 dankzij doelpunten van Alain Matoka en Tibe Vanhaeren. Zaterdagavond speelt Hasselt opnieuw een thuiswedstrijd tegen Ninove.

Reageer
Corrigeer
Fout gevonden in bovenstaand artikel? Meld het hier!

Schrijf je nu in voor de Voetbalkrant nieuwsbrief
1e nationale VV
1e nationale VV Nieuws Kalender Download kalender Stand Statistieken Transfers
Sporting Hasselt

Meer nieuws

Geen penalty na fout op Forbs en afgekeurde goal Vermant: Vanaken velt er zijn oordeel over Reactie

Geen penalty na fout op Forbs en afgekeurde goal Vermant: Vanaken velt er zijn oordeel over

23:44
4
Het zegt veel als Brandon Mechele zelfs ontgoocheld was: "Iedereen heeft zijn taak perfect uitgevoerd" Reactie

Het zegt veel als Brandon Mechele zelfs ontgoocheld was: "Iedereen heeft zijn taak perfect uitgevoerd"

23:36
Hier zijn geen woorden meer voor: Vanaken geeft ook tegen Barcelona masterclass passing weg

Hier zijn geen woorden meer voor: Vanaken geeft ook tegen Barcelona masterclass passing weg

23:20
🎥 Club Brugge stunt met puntje tegen Barcelona, maar er zat misschien wel meer in

🎥 Club Brugge stunt met puntje tegen Barcelona, maar er zat misschien wel meer in

22:57
🎥 De Lijn weigert supporters te vervoeren na zwaar incident voor de match Club Brugge-Barcelona

🎥 De Lijn weigert supporters te vervoeren na zwaar incident voor de match Club Brugge-Barcelona

22:46
Rondje op het Kampioenenbal: Doku is beslissend, De Ketelaere mist strafschop (zonder erg)

Rondje op het Kampioenenbal: Doku is beslissend, De Ketelaere mist strafschop (zonder erg)

23:00
Nainggolan schiet met scherp op Antwerp-bestuurders: "Dat is gemakkelijk gezegd"

Nainggolan schiet met scherp op Antwerp-bestuurders: "Dat is gemakkelijk gezegd"

22:30
Anderlecht-spelers krijgen slecht nieuws: 'Géén paars-witte fans tijdens komende twee uitwedstrijden'

Anderlecht-spelers krijgen slecht nieuws: 'Géén paars-witte fans tijdens komende twee uitwedstrijden'

22:00
1
Dit meen je niet? Rode Duivel lijkt (eindelijk) vertrokken en... moet na vier minuten geblesseerd van het veld

Dit meen je niet? Rode Duivel lijkt (eindelijk) vertrokken en... moet na vier minuten geblesseerd van het veld

21:40
6
📷 Hoe mooi is dit? Jordan Pickford laat zoon veld betreden in shirt van Everton én favoriete club

📷 Hoe mooi is dit? Jordan Pickford laat zoon veld betreden in shirt van Everton én favoriete club

21:20
Wat als DAZN de stekker eruit zal trekken? Dan is dit het (mogelijke) gevolg voor de portefeuille van de fans

Wat als DAZN de stekker eruit zal trekken? Dan is dit het (mogelijke) gevolg voor de portefeuille van de fans

21:00
1
OFFICIEEL: Amper drie maanden na zijn vertrek bij RAEC Mons gaat Emilio Ferrera bij Brusselse club aan de slag

OFFICIEEL: Amper drie maanden na zijn vertrek bij RAEC Mons gaat Emilio Ferrera bij Brusselse club aan de slag

20:40
🎥 Opschudding in Brugge: Barça-spelersbus in panne en... andere bus afgebrand (met beelden!)

🎥 Opschudding in Brugge: Barça-spelersbus in panne en... andere bus afgebrand (met beelden!)

20:20
5
Schmeichel in disguise? Lammens liep Peter Schmeichel al tegen het lijf en onthult wat hij tegen hem zei

Schmeichel in disguise? Lammens liep Peter Schmeichel al tegen het lijf en onthult wat hij tegen hem zei

20:00
Olivier Renard moét deze puinhoop bij Anderlecht deze winter opruimen om... ook eigen hachje te redden

Olivier Renard moét deze puinhoop bij Anderlecht deze winter opruimen om... ook eigen hachje te redden

19:40
'Het verdict is gekend en het is héél slecht nieuws voor Hakimi, PSG en... Marokko'

'Het verdict is gekend en het is héél slecht nieuws voor Hakimi, PSG en... Marokko'

19:20
Filip Joos bijzonder streng voor Max Dean (KAA Gent): "Mag verzwarend element zijn"

Filip Joos bijzonder streng voor Max Dean (KAA Gent): "Mag verzwarend element zijn"

19:00
1
Van de Premier League naar ... Dender, en dat om het WK veilig te stellen

Van de Premier League naar ... Dender, en dat om het WK veilig te stellen

18:40
Veel lof voor verrassende Belg in Premier League: "Moeiteloos"

Veel lof voor verrassende Belg in Premier League: "Moeiteloos"

18:20
1
Verrassing? Twee Rode Duivels ... en drie Anderlechtspelers behoren tot de duurste U20's ter wereld

Verrassing? Twee Rode Duivels ... en drie Anderlechtspelers behoren tot de duurste U20's ter wereld

18:00
Filip Joos zéér streng: "Als je het niet tegen Vanaken durft, moet je het bij Gent niet doen"

Filip Joos zéér streng: "Als je het niet tegen Vanaken durft, moet je het bij Gent niet doen"

17:40
Opvallende actie in Charleroi: supporters mogen het volgende officiële shirt ontwerpen

Opvallende actie in Charleroi: supporters mogen het volgende officiële shirt ontwerpen

17:30
Ongezien: Club Brugge klopt Barcelona op weg naar historische 12 op 12

Ongezien: Club Brugge klopt Barcelona op weg naar historische 12 op 12

17:20
13
📷 Rode Duivels kleuren opnieuw rood: dit is het opvallende nieuwe truitje van de Belgische elftallen

📷 Rode Duivels kleuren opnieuw rood: dit is het opvallende nieuwe truitje van de Belgische elftallen

17:00
3
DONE DEAL: Anderlecht (en Silvio Proto) halen eerste grote slag binnen

DONE DEAL: Anderlecht (en Silvio Proto) halen eerste grote slag binnen

16:30
Je krijgt het niet uitgelegd, maar onfortuinlijke speler van Union SG probeert het wel

Je krijgt het niet uitgelegd, maar onfortuinlijke speler van Union SG probeert het wel

16:00
Hans Vanaken in de galerij der groten: "Hij zou bij Manchester City kunnen spelen"

Hans Vanaken in de galerij der groten: "Hij zou bij Manchester City kunnen spelen"

15:30
6
Seiji Kimura maakt indruk bij KVC Westerlo: "Ik hoop hier een completere speler te worden"

Seiji Kimura maakt indruk bij KVC Westerlo: "Ik hoop hier een completere speler te worden"

15:15
De nieuwe Courtois? Jonge Gentse doelman pakt prestigieuze individuele prijs

De nieuwe Courtois? Jonge Gentse doelman pakt prestigieuze individuele prijs

15:00
2
KV Kortrijk staat voor belangrijke uitdagingen: 'Ze zullen veel verklappen over de nabije toekomst van KVK'

KV Kortrijk staat voor belangrijke uitdagingen: 'Ze zullen veel verklappen over de nabije toekomst van KVK'

14:40
Club Brugge heeft de Daum-score terug bovengehaald: Wesley Sonck roert zich in de debatten

Club Brugge heeft de Daum-score terug bovengehaald: Wesley Sonck roert zich in de debatten

14:20
Niemand wordt gespaard: drone-situatie heeft ook stevige impact op Union SG

Niemand wordt gespaard: drone-situatie heeft ook stevige impact op Union SG

14:00
Franck Boeckx maakt Belgische topclub af: "Niet om aan te zien"

Franck Boeckx maakt Belgische topclub af: "Niet om aan te zien"

13:30
17
De barstende ambitie van Bart Verhaeghe bracht hem zelfs in de kleedkamer van Club NXT

De barstende ambitie van Bart Verhaeghe bracht hem zelfs in de kleedkamer van Club NXT

13:10
1
Verrassend! KV Mechelen-speler is de beste van de Pro League volgens bekende sportstatistiekwebsite

Verrassend! KV Mechelen-speler is de beste van de Pro League volgens bekende sportstatistiekwebsite

13:00
5
RSC Anderlecht droomde deze zomer van terugkeer Rode Duivel - deze winter nieuwe kans?

RSC Anderlecht droomde deze zomer van terugkeer Rode Duivel - deze winter nieuwe kans?

12:40
4

Meer nieuws

Populairste artikels

1e nationale VV

 Speeldag 10
KVV Zelzate KVV Zelzate 2-0 Ninove Ninove
Dessel Sport Dessel Sport 4-1 OH Leuven OH Leuven
KFC Merelbeke KFC Merelbeke 0-2 Hoogstraten Hoogstraten
Sporting Hasselt Sporting Hasselt 2- SK Roeselare SK Roeselare
Belisia Bilzen Belisia Bilzen 0-0 Lyra-Lierse Lyra-Lierse
KVK Tienen KVK Tienen 1-0 Thes Sport Tessenderlo Thes Sport Tessenderlo
Cercle Brugge Cercle Brugge 1-3 Diegem Sport Diegem Sport
Knokke Knokke 0-0 Houtvenne Houtvenne

Nieuwste reacties

Nelvafrel Nelvafrel over Geen penalty na fout op Forbs en afgekeurde goal Vermant: Vanaken velt er zijn oordeel over Nelvafrel Nelvafrel over Club Brugge - Barcelona: 3-3 My-T Vekkie My-T Vekkie over Ongezien: Club Brugge klopt Barcelona op weg naar historische 12 op 12 Ybkersca Ybkersca over Dit meen je niet? Rode Duivel lijkt (eindelijk) vertrokken en... moet na vier minuten geblesseerd van het veld 1872 1872 over Opschudding in Brugge: Barça-spelersbus in panne en... andere bus afgebrand deeB Srivaddhanaprabha deeB Srivaddhanaprabha over Filip Joos bijzonder streng voor Max Dean (KAA Gent): "Mag verzwarend element zijn" Jasperd Jasperd over Veel lof voor verrassende Belg in Premier League: "Moeiteloos" Swakke25 Swakke25 over Anderlecht-spelers krijgen slecht nieuws: 'Géén paars-witte fans tijdens komende twee uitwedstrijden' CringeMedia CringeMedia over Antwerp-voorzitter Paul Gheysens zet de puntjes op de i: "Wat een zever is dat allemaal" CringeMedia CringeMedia over CL-resultaten: Bayern zet waanzinnige reeks voort, Liverpool klopt Real ondanks geweldige Courtois Kantine
Contacteer ons / Over ons / Privacybeleid / Vacature / Partners
Gebruikersovereenkomst / Cookies Instellingen / Pushmeldingen uitschakelen
© 2002-2025 www.voetbalkrant.com All Rights Reserved