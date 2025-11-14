Chaos bij Kameroen: Marc Brys op rand van ontslag na WK-fiasco

Chaos bij Kameroen: Marc Brys op rand van ontslag na WK-fiasco
Foto: Walfoot
Word fan van Kameroen! 1

Kameroen zal niet deelnemen aan het WK 2026 in de Verenigde Staten, Canada en Mexico. De 0-1 nederlaag tegen DR Congo in Rabat op 13 november zette een definitief einde aan de droom van de Ontembare Leeuwen en veroorzaakte veel frustratie bij supporters.

De nederlaag volgde op een hoekschop in de laatste minuten, perfect benut door Chancel Mbemba. Kameroen verloor zo in de halve finales van de play-offs, terwijl het team hoopte op een plek bij de laatste vier.

De mislukking heeft meerdere oorzaken. Naast de slechte prestatie van de spelers worden ook de Kameroenese voetbalbond Fecafoot, het ministerie van Sport en bondscoach Marc Brys verantwoordelijk gehouden voor het uitblijven van succes.

Brys zal vermoedelijk heel snel ontslagen worden

Marc Brys, aangesteld in 2024, stond al onder druk. Zijn relatie met Fecafoot en het ministeriële conflict tussen Samuel Eto’o en Narcisse Mouelle Kombi zorgden voor een gespannen werkomgeving. Die situatie heeft volgens analisten een negatieve invloed gehad op de resultaten van de ploeg.

Het ministerie van Sport verdedigde Brys en gaf hem uitgebreide privileges, maar dat leidde volgens critici tot een gevoel van superioriteit bij de coach. Brys stelde bovendien dat hij enkel verantwoording verschuldigd was aan de minister, wat de spanningen met Fecafoot alleen maar vergrootte.

Door het falen op het veld en de interne problemen wordt verwacht dat Marc Brys binnenkort ontslagen zal worden als bondscoach. De focus voor Kameroen verschuift nu naar de kwalificaties voor het WK 2030, waarbij zowel bond, coach als spelers een nieuwe start moeten maken.

Reageer
Corrigeer
Fout gevonden in bovenstaand artikel? Meld het hier!

Schrijf je nu in voor de Voetbalkrant nieuwsbrief
African Cup of Nations
African Cup of Nations Nieuws Kalender Download kalender Groepen Statistieken Transfers
Kameroen
Marc Brys

Meer nieuws

Wie als vervanger voor Zeno Debast bij Rode Duivels? Dit zijn de twee kandidaten

Wie als vervanger voor Zeno Debast bij Rode Duivels? Dit zijn de twee kandidaten

12:20
Vanavond aan de aftrap, maar ook deze jeugdinternational kan nog voor Congo kiezen

Vanavond aan de aftrap, maar ook deze jeugdinternational kan nog voor Congo kiezen

12:00
Eerste WK-deelname ooit? Deze twee 'kleintjes' staan op de rand van kwalificatie (met ex-bondscoach België)

Eerste WK-deelname ooit? Deze twee 'kleintjes' staan op de rand van kwalificatie (met ex-bondscoach België)

11:30
1
Volledig geflopt bij Antwerp, maar nu... Nederlands international (en hij maakt indruk)

Volledig geflopt bij Antwerp, maar nu... Nederlands international (en hij maakt indruk)

11:00
Anderlecht wil anticiperen na groeiende interesse voor Nathan De Cat: dit is het gedroomde scenario

Anderlecht wil anticiperen na groeiende interesse voor Nathan De Cat: dit is het gedroomde scenario

10:00
7
🎥 Roberto Martinez verdedigt Cristiano Ronaldo na rode kaart: "Hij had pech"

🎥 Roberto Martinez verdedigt Cristiano Ronaldo na rode kaart: "Hij had pech"

09:30
8
Analist en ex-Genkie weet waarom Matte Smets niet meer opgeroepen wordt door Rudi Garcia

Analist en ex-Genkie weet waarom Matte Smets niet meer opgeroepen wordt door Rudi Garcia

09:00
Deze vier eersteklassers willen een nieuw stadion bouwen, zo snel mogelijk

Deze vier eersteklassers willen een nieuw stadion bouwen, zo snel mogelijk

08:40
4
Ex-Anderlecht-verdediger geeft acht 'Belgen' kans op WK van volgende zomer

Ex-Anderlecht-verdediger geeft acht 'Belgen' kans op WK van volgende zomer

08:00
De Cat en Mokio hun impact gewikt en gewogen: "Ze steken er bovenuit"

De Cat en Mokio hun impact gewikt en gewogen: "Ze steken er bovenuit"

08:20
1
Icoon van Napoli heeft duidelijke boodschap voor ex-Bruggeling Noa Lang

Icoon van Napoli heeft duidelijke boodschap voor ex-Bruggeling Noa Lang

07:40
Alle ogen bij Rode Duivels gericht op één man: "Ze hebben hem te lang links laten liggen"

Alle ogen bij Rode Duivels gericht op één man: "Ze hebben hem te lang links laten liggen"

07:20
1
Te veel voorzichtigheid in het Lotto Park? "Anderlecht moet elk jaar voor de titel spelen"

Te veel voorzichtigheid in het Lotto Park? "Anderlecht moet elk jaar voor de titel spelen"

07:00
5
'Inter ziet unieke kans bij Club brugge: Stankovic en Ordonez betrokken in opvallend plan'

'Inter ziet unieke kans bij Club brugge: Stankovic en Ordonez betrokken in opvallend plan'

06:30
1
Evert Winkelmans maakt zich zorgen over Belgische profclub: "Lijkt me compleet ongezond"

Evert Winkelmans maakt zich zorgen over Belgische profclub: "Lijkt me compleet ongezond"

23:30
Hans Vanaken reageert op opmerkelijke uitspraak van Philippe Clement over hem en Kevin De Bruyne

Hans Vanaken reageert op opmerkelijke uitspraak van Philippe Clement over hem en Kevin De Bruyne

23:10
Noren bijna zeker, Fransen geplaatst en Ronaldo door het lint: spectaculaire avond in WK-kwalificatie

Noren bijna zeker, Fransen geplaatst en Ronaldo door het lint: spectaculaire avond in WK-kwalificatie

22:49
🎥 Dit zie je ook niet elke dag: voormalig Spaans bondsvoorzitter bekogeld met eieren door... zijn nonkel

🎥 Dit zie je ook niet elke dag: voormalig Spaans bondsvoorzitter bekogeld met eieren door... zijn nonkel

22:20
1
Was het bezoekje van Vincent Kompany aan Anderlecht wel zo onschuldig? Vince The Prince hartelijk ontvangen

Was het bezoekje van Vincent Kompany aan Anderlecht wel zo onschuldig? Vince The Prince hartelijk ontvangen

22:00
2
De onvoorstelbare pech van Zinho Vanheusden: dit gebeurt quasi nooit

De onvoorstelbare pech van Zinho Vanheusden: dit gebeurt quasi nooit

21:40
2
'Newcastle United grijpt in en haalt speler sneller weg uit Jupiler Pro League'

'Newcastle United grijpt in en haalt speler sneller weg uit Jupiler Pro League'

21:30
2
Ex-speler Antwerp en Cercle moet rijbewijs inleveren en krijgt ook alcoholslot opgelegd

Ex-speler Antwerp en Cercle moet rijbewijs inleveren en krijgt ook alcoholslot opgelegd

21:20
2
De onwaarschijnlijk grote inschattingsfout van Riemer en Fredberg bij Anderlecht: "Doet me denken aan Kanté"

De onwaarschijnlijk grote inschattingsfout van Riemer en Fredberg bij Anderlecht: "Doet me denken aan Kanté"

20:30
7
Wat is er gebeurd dat Club Brugge zijn kar keerde? Bart Verhaeghe legt uit: "Grootste club van het land"

Wat is er gebeurd dat Club Brugge zijn kar keerde? Bart Verhaeghe legt uit: "Grootste club van het land"

20:00
17
Schandaal in Turkije: meer dan honderd profs - waaronder international - geschorst voor illegale gokpraktijken

Schandaal in Turkije: meer dan honderd profs - waaronder international - geschorst voor illegale gokpraktijken

19:40
1
Club Brugge wrijft zich in de handen: na Inter wil tweede absolute topclub Jöel Ordonez in januari halen

Club Brugge wrijft zich in de handen: na Inter wil tweede absolute topclub Jöel Ordonez in januari halen

19:20
3
Rode Duivels niet in beste omstandigheden: bondscoach Rudi Garcia is alvast geen fan

Rode Duivels niet in beste omstandigheden: bondscoach Rudi Garcia is alvast geen fan

19:00
9
Het Zwaard van Da(ZN)mocles blijft hangen over Pro League: vooral kleinere clubs ongerust

Het Zwaard van Da(ZN)mocles blijft hangen over Pro League: vooral kleinere clubs ongerust

18:40
2
Nu al alarmfase rood bij Anderlecht? 'Vincent Kompany wil Nathan De Cat naar Bayern halen'

Nu al alarmfase rood bij Anderlecht? 'Vincent Kompany wil Nathan De Cat naar Bayern halen'

18:20
1
Romelu Lukaku volgt voorbeeld Marc Coucke en doet opmerkelijke investering op aanraden van... Coucke

Romelu Lukaku volgt voorbeeld Marc Coucke en doet opmerkelijke investering op aanraden van... Coucke

18:00
Alles draait vierkant: Napoli krijgt na De Bruyne en Lukaku wéér een zware klap te verwerken

Alles draait vierkant: Napoli krijgt na De Bruyne en Lukaku wéér een zware klap te verwerken

17:56
Rode Duivels leggen oefenwedstrijden vast die de KBVB financieel geen windeieren zal leggen

Rode Duivels leggen oefenwedstrijden vast die de KBVB financieel geen windeieren zal leggen

17:34
Het Yves Vanderhaeghe-effect? Francs Borains verrast en klopt JPL-club

Het Yves Vanderhaeghe-effect? Francs Borains verrast en klopt JPL-club

17:20
Droevig nieuws: Union rouwt om triest overlijden

Droevig nieuws: Union rouwt om triest overlijden

17:00
Komt het nog goed met Cercle Brugge en zijn coach? Onur Cinel is wel heel formeel

Komt het nog goed met Cercle Brugge en zijn coach? Onur Cinel is wel heel formeel

16:45
6
Zou hij kunnen verrassen met een vertrek? 'Vincent Kompany op de shortlist van Europese topclub'

Zou hij kunnen verrassen met een vertrek? 'Vincent Kompany op de shortlist van Europese topclub'

16:30
1

Meer nieuws

Populairste artikels

African Cup of Nations

 Speeldag 2
Marokko Marokko 26/12 Mali Mali
Egypte Egypte 26/12 Zuid-Afrika Zuid-Afrika
Nigeria Nigeria 27/12 Tunesië Tunesië
Oeganda Oeganda 27/12 Tanzania Tanzania
Senegal Senegal 27/12 DR Congo DR Congo
Algerije Algerije 28/12 Burkina Faso Burkina Faso
Ivoorkust Ivoorkust 28/12 Kameroen Kameroen

Nieuwste reacties

Andreas2962 Andreas2962 over 🎥 Roberto Martinez verdedigt Cristiano Ronaldo na rode kaart: "Hij had pech" Obiku Obiku over De onwaarschijnlijk grote inschattingsfout van Riemer en Fredberg bij Anderlecht: "Doet me denken aan Kanté" fanskb fanskb over Cercle Brugge neemt vlot de maat van topploeg uit de Challenger Pro League in oefenpartij CringeMedia CringeMedia over Rode Duivels niet in beste omstandigheden: bondscoach Rudi Garcia is alvast geen fan CringeMedia CringeMedia over Is Rudi Garcia deze Belgische middenvelder vergeten? "Hij verandert het gezicht van zijn team" Nelvafrel Nelvafrel over Eerste WK-deelname ooit? Deze twee 'kleintjes' staan op de rand van kwalificatie (met ex-bondscoach België) jawaddedadde jawaddedadde over Anderlecht wil anticiperen na groeiende interesse voor Nathan De Cat: dit is het gedroomde scenario Vermeiren Willy Vermeiren Willy over Jérémy Doku verpulverde Liverpool: Pep Guardiola is met stomheid geslagen Bork Bork over Wat is er gebeurd dat Club Brugge zijn kar keerde? Bart Verhaeghe legt uit: "Grootste club van het land" cartman_96 cartman_96 over De Cat en Mokio hun impact gewikt en gewogen: "Ze steken er bovenuit" Kantine
Contacteer ons / Over ons / Privacybeleid / Vacature / Partners
Gebruikersovereenkomst / Cookies Instellingen / Pushmeldingen uitschakelen
© 2002-2025 www.voetbalkrant.com All Rights Reserved