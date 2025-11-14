Chaos bij Kameroen: Marc Brys op rand van ontslag na WK-fiasco

Kameroen zal niet deelnemen aan het WK 2026 in de Verenigde Staten, Canada en Mexico. De 0-1 nederlaag tegen DR Congo in Rabat op 13 november zette een definitief einde aan de droom van de Ontembare Leeuwen en veroorzaakte veel frustratie bij supporters.

De nederlaag volgde op een hoekschop in de laatste minuten, perfect benut door Chancel Mbemba. Kameroen verloor zo in de halve finales van de play-offs, terwijl het team hoopte op een plek bij de laatste vier.

De mislukking heeft meerdere oorzaken. Naast de slechte prestatie van de spelers worden ook de Kameroenese voetbalbond Fecafoot, het ministerie van Sport en bondscoach Marc Brys verantwoordelijk gehouden voor het uitblijven van succes.

Brys zal vermoedelijk heel snel ontslagen worden

Marc Brys, aangesteld in 2024, stond al onder druk. Zijn relatie met Fecafoot en het ministeriële conflict tussen Samuel Eto’o en Narcisse Mouelle Kombi zorgden voor een gespannen werkomgeving. Die situatie heeft volgens analisten een negatieve invloed gehad op de resultaten van de ploeg.

Het ministerie van Sport verdedigde Brys en gaf hem uitgebreide privileges, maar dat leidde volgens critici tot een gevoel van superioriteit bij de coach. Brys stelde bovendien dat hij enkel verantwoording verschuldigd was aan de minister, wat de spanningen met Fecafoot alleen maar vergrootte.

Door het falen op het veld en de interne problemen wordt verwacht dat Marc Brys binnenkort ontslagen zal worden als bondscoach. De focus voor Kameroen verschuift nu naar de kwalificaties voor het WK 2030, waarbij zowel bond, coach als spelers een nieuwe start moeten maken.