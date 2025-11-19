Goed nieuws op komst? Napoli legt een datum vast voor de terugkeer van Romelu Lukaku

Foto: © photonews
Romelu Lukaku maakt goede vorderingen in zijn revalidatie in Napels. Het lijkt er zelfs op dat hij eerder wil en kan terugkeren dan verwacht. Dat zou een zeer hoopvolle zaak kunnen zijn voor de Rode Duivel.

Sinds de zware blessure van Romelu Lukaku aan zijn linkerdij tijdens een vriendschappelijke wedstrijd tegen Olympiakos op 14 augustus is er veel veranderd bij Napoli. Aanvankelijk werd gedacht dat hij pas in 2026 weer zou spelen. Daarna meldden Italiaanse media dat hij in december misschien terug zou keren als alles goed ging.

Kevin De Bruyne nog langer buiten strijd

In Campania heerst ongeduld: met zijn 10 doelpunten en 14 assists in de Serie A vorig seizoen, speelde Big Rom een sleutelrol in het winnen van de Scudetto. Maar de supporters hebben nog niet kunnen genieten van het beroemde duo met Kevin De Bruyne.

Erger nog, KDB raakte op zijn beurt ernstig geblesseerd en het management van Antonio Conte lijkt steeds minder geschikt voor zijn groep. Maar de Tifosi zouden troost kunnen vinden in de iets vroegere terugkeer dan verwacht van Lukaku.

Eind van de maand in actie?

De Corriere dello Sport maakt er zijn voorpagina van: Napoli hoopt dat hun spits weer zal spelen voor de wedstrijd op 30 november tegen AS Roma. Een bijzondere ontmoeting in meer dan één opzicht: Roma is medekoploper samen met Inter en is het voormalige team van de Rode Duivel.

Als Lukaku nog niet helemaal klaar zou zijn, zou de bekerwedstrijd tegen Cagliari overwogen worden. Antonio Conte hoopt in ieder geval zijn favoriete aanvaller op de Europese lijst te kunnen zetten, aangezien Napoli al te maken heeft met de blessures van Kevin De Bruyne, Giovanni Di Lorenzo en Frank Anguissa.

Toch moet opgelet worden voor een terugval bij een te vroege terugkeer: er is namelijk een Wereldkampioenschap aan het einde van het seizoen. En daar hebben de Rode Duivels hem ook nodig ...

