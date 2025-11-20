Slecht nieuws voor Lucas Stassin bij Saint-Étienne

Lucas Stassin stond bij de beloften nog in de basis tegen Oostenrijk tijdens de interlandbreak, maar zal zaterdag ontbreken in de wedstrijd tussen Saint-Étienne en Nancy door een lichte blessure.

Door de blessure van Romelu Lukaku ontstond er vóór de interlandbreak een discussie: wie moest Big Rom’ proberen te vervangen in de selectie?

Twee namen kwamen al snel bovendrijven: Roméo Vermant en Lucas Stassin. Uiteindelijk kreeg Vermant de voorkeur, hij viel in tijdens de slotminuten in Kazachstan, terwijl Lucas Stassin titularis was bij de U21 in Oostenrijk.

De 20-jarige spits speelde er de volledige 90 minuten, maar kon niet scoren. Eens hij terug in Frankrijk was, voelde hij deze week hinder aan de kuit die extra zorg nodig heeft.

Lucas Stassin niet beschikbaar voor Saint-Étienne tegen Nancy

Het gevolg is duidelijk: Stassin mist de wedstrijd uit Ligue 2 tussen AS Saint-Étienne en Nancy, die zaterdag op het programma staat. Dat bevestigde coach Eirik Horneland op zijn persconferentie.

"Lucas Stassin is onbeschikbaar, hij voelt hinder aan de kuit na zijn interlandverplichtingen. Dat geldt ook voor Joshua Duffus, die geblesseerd raakte tegen Troyes en verder revalideert. Maxime Bernauer en João Ferreira zijn wel fit en klaar." De afwezigheid van Stassin zou echter niet van lange duur zijn.