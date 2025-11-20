Slecht nieuws voor Lucas Stassin bij Saint-Étienne

Slecht nieuws voor Lucas Stassin bij Saint-Étienne

Volg Voetbalkrant nu via Instagram!

Lucas Stassin stond bij de beloften nog in de basis tegen Oostenrijk tijdens de interlandbreak, maar zal zaterdag ontbreken in de wedstrijd tussen Saint-Étienne en Nancy door een lichte blessure.

Door de blessure van Romelu Lukaku ontstond er vóór de interlandbreak een discussie: wie moest Big Rom’ proberen te vervangen in de selectie?

Twee namen kwamen al snel bovendrijven: Roméo Vermant en Lucas Stassin. Uiteindelijk kreeg Vermant de voorkeur, hij viel in tijdens de slotminuten in Kazachstan, terwijl Lucas Stassin titularis was bij de U21 in Oostenrijk.

De 20-jarige spits speelde er de volledige 90 minuten, maar kon niet scoren. Eens hij terug in Frankrijk was, voelde hij deze week hinder aan de kuit die extra zorg nodig heeft.

Lucas Stassin niet beschikbaar voor Saint-Étienne tegen Nancy

Het gevolg is duidelijk: Stassin mist de wedstrijd uit Ligue 2 tussen AS Saint-Étienne en Nancy, die zaterdag op het programma staat. Dat bevestigde coach Eirik Horneland op zijn persconferentie.

"Lucas Stassin is onbeschikbaar, hij voelt hinder aan de kuit na zijn interlandverplichtingen. Dat geldt ook voor Joshua Duffus, die geblesseerd raakte tegen Troyes en verder revalideert. Maxime Bernauer en João Ferreira zijn wel fit en klaar." De afwezigheid van Stassin zou echter niet van lange duur zijn.

Reageer
Corrigeer
Fout gevonden in bovenstaand artikel? Meld het hier!

Schrijf je nu in voor de Voetbalkrant nieuwsbrief
Ligue 2
Ligue 2 Nieuws Kalender Download kalender Stand Statistieken Transfers
Saint-Etienne
België
Lucas Stassin

Meer nieuws

'Europese topclub wil ongezien hard uithalen: 200 miljoen euro (!) voor Erling Haaland'

'Europese topclub wil ongezien hard uithalen: 200 miljoen euro (!) voor Erling Haaland'

19:00
Hoeveel gaat Club Brugge deze keer vragen? Waarschijnlijk wordt het deze keer wel 40 miljoen (of meer)

Hoeveel gaat Club Brugge deze keer vragen? Waarschijnlijk wordt het deze keer wel 40 miljoen (of meer)

18:40
Miljoenentransfer op komst? Atalanta en Bologna denken aan jonge middenvelder van Standard

Miljoenentransfer op komst? Atalanta en Bologna denken aan jonge middenvelder van Standard

18:20
Thibaut Courtois verdedigt zichzelf: "Als iemand daar een probleem mee heeft..."

Thibaut Courtois verdedigt zichzelf: "Als iemand daar een probleem mee heeft..."

18:00
🎥 KRC Genk komt met heel goed nieuws over sterkhouder

🎥 KRC Genk komt met heel goed nieuws over sterkhouder

17:20
Hun toekomst bij de club staat op het spel: deze Standard-spelers moeten zich de komende weken bewijzen

Hun toekomst bij de club staat op het spel: deze Standard-spelers moeten zich de komende weken bewijzen

17:00
Versterking op komst in de winter? 'Club Brugge richt pijlen op veelbelovend 18-jarig talent uit Zwitserland'

Versterking op komst in de winter? 'Club Brugge richt pijlen op veelbelovend 18-jarig talent uit Zwitserland'

16:30
1
Brian Riemer heeft pech met Denemarken, Italië moet voorbij deze landen: de loting van de Europese barrages

Brian Riemer heeft pech met Denemarken, Italië moet voorbij deze landen: de loting van de Europese barrages

16:00
9
Opvallende beelden uit Deurne-Noord: publiekslieveling duikt weer op

Opvallende beelden uit Deurne-Noord: publiekslieveling duikt weer op

15:30
2
Belgische supporters luiden alarmbel na opvallende trend in het Belgische voetbal

Belgische supporters luiden alarmbel na opvallende trend in het Belgische voetbal

15:00
16
🎥 Zondag onvermijdelijk terugdenken aan één van de merkwaardigste momenten ooit in het Belgisch voetbal

🎥 Zondag onvermijdelijk terugdenken aan één van de merkwaardigste momenten ooit in het Belgisch voetbal

14:40
Aanduidingen speeldag 15: ontdek hier welke scheidsrechter de wedstrijd van uw favoriete ploeg fluit

Aanduidingen speeldag 15: ontdek hier welke scheidsrechter de wedstrijd van uw favoriete ploeg fluit

14:20
Zware namen in zicht: dit zijn de mogelijke tegenstanders van de Rode Duivels op het WK 2026

Zware namen in zicht: dit zijn de mogelijke tegenstanders van de Rode Duivels op het WK 2026

14:00
2
Vanhaezebrouck schrapt twee Rode Duivels: deze centrale verdedigers zou hij meenemen naar het WK

Vanhaezebrouck schrapt twee Rode Duivels: deze centrale verdedigers zou hij meenemen naar het WK

13:30
2
Vandenbempt is zwaar onder de indruk van JPL-speler: "Kan je hem op het WK nog uit de ploeg zetten?"

Vandenbempt is zwaar onder de indruk van JPL-speler: "Kan je hem op het WK nog uit de ploeg zetten?"

13:00
5
Club Brugge hoeft Rode Duivel alvast niet te vrezen in komend Champions League-duel

Club Brugge hoeft Rode Duivel alvast niet te vrezen in komend Champions League-duel

12:40
2
Eén grote conclusie voor Rode Duivels: "Ongeleid projectiel brengt meer bij dan Duivel met naam en faam"

Eén grote conclusie voor Rode Duivels: "Ongeleid projectiel brengt meer bij dan Duivel met naam en faam"

11:40
4
Mehdi Bayat heeft nog heel grote plannen met nieuw stadion van Charleroi

Mehdi Bayat heeft nog heel grote plannen met nieuw stadion van Charleroi

12:20
Blunder van Olivier Renard, of miskleun van Besnik Hasi? Twee compleet mislukte transfers bij Anderlecht

Blunder van Olivier Renard, of miskleun van Besnik Hasi? Twee compleet mislukte transfers bij Anderlecht

12:00
1
Beerschot ontsnapt aan megaboete, amateurclub blijft onthutst achter en moet zelf betalen

Beerschot ontsnapt aan megaboete, amateurclub blijft onthutst achter en moet zelf betalen

11:28
1
WK-matchen van Rode Duivels in het midden in de nacht bij ons? Dit zijn de mogelijke scenario's

WK-matchen van Rode Duivels in het midden in de nacht bij ons? Dit zijn de mogelijke scenario's

10:30
1
Frank Raes verwacht actie van Vincent Mannaert na chaos rond Rudi Garcia

Frank Raes verwacht actie van Vincent Mannaert na chaos rond Rudi Garcia

11:20
Waarom koos Philippe Clement niet voor Ajax, maar voor de nummer 23 uit Engelse tweede klasse?

Waarom koos Philippe Clement niet voor Ajax, maar voor de nummer 23 uit Engelse tweede klasse?

11:00
3
Voormalig Rode Duivel Luc Nilis openhartig over gokverslaving: "Je liegt, bedriegt en manipuleert"

Voormalig Rode Duivel Luc Nilis openhartig over gokverslaving: "Je liegt, bedriegt en manipuleert"

10:00
Frank Boeckx is streng voor bondscoach Rudi Garcia na opvallende move

Frank Boeckx is streng voor bondscoach Rudi Garcia na opvallende move

09:30
6
Thibaut Courtois breekt de stilte na kritiek op zijn forfait en komt met duidelijke uitleg

Thibaut Courtois breekt de stilte na kritiek op zijn forfait en komt met duidelijke uitleg

09:00
13
Hein Vanhaezebrouck verrast en zou deze Anderlecht-speler meenemen naar het WK

Hein Vanhaezebrouck verrast en zou deze Anderlecht-speler meenemen naar het WK

08:40
10
Thibaut Courtois laat zich duidelijk uit over Mbappé bij Real Madrid

Thibaut Courtois laat zich duidelijk uit over Mbappé bij Real Madrid

08:20
Vertrekt hij in de winter? Entourage van Tzolis werd al ingelicht over verregaande interesse

Vertrekt hij in de winter? Entourage van Tzolis werd al ingelicht over verregaande interesse

08:00
2
Historische uitkomst bij verkiezing Afrikaanse Voetballer van het Jaar

Historische uitkomst bij verkiezing Afrikaanse Voetballer van het Jaar

07:40
Rode Duivel breekt enkel en is maanden out

Rode Duivel breekt enkel en is maanden out

07:20
2
Nog meer goed nieuws voor Romelu Lukaku: Rode Duivel kan dan toch spelen in Champions League met Napoli

Nog meer goed nieuws voor Romelu Lukaku: Rode Duivel kan dan toch spelen in Champions League met Napoli

07:00
Het was niét overtuigend, maar... de Rode Duivels mogen om deze reden héél fier zijn op WK-kwalificatie

Het was niét overtuigend, maar... de Rode Duivels mogen om deze reden héél fier zijn op WK-kwalificatie

06:30
3
KAA Gent verslaat andere JPL-clubs in prestigieuze verkiezing

KAA Gent verslaat andere JPL-clubs in prestigieuze verkiezing

23:30
Hoe kwam Hans Vanaken bij Lokeren en Club Brugge terecht: "Op dat moment was enkel Charleroi geïnteresseerd"

Hoe kwam Hans Vanaken bij Lokeren en Club Brugge terecht: "Op dat moment was enkel Charleroi geïnteresseerd"

23:00
Opvallend gerucht in Italië: 'Napoli haalde De Bruyne om... opvolger van Conte te plezieren'

Opvallend gerucht in Italië: 'Napoli haalde De Bruyne om... opvolger van Conte te plezieren'

22:30

Meer nieuws

Populairste artikels

Ligue 2

 Speeldag 15
Boulogne Boulogne 21/11 Grenoble Grenoble
Annecy FC Annecy FC 21/11 Bastia Bastia
Laval Laval 21/11 Troyes Troyes
Pau Pau 21/11 Le Mans Le Mans
Rodez Rodez 21/11 Dunkerque Dunkerque
Amiens Amiens 22/11 Guingamp Guingamp
Red Star 93 Red Star 93 22/11 Clermont FC Clermont FC
Saint-Etienne Saint-Etienne 22/11 Nancy Nancy
Reims Reims 24/11 Montpellier Montpellier

Nieuwste reacties

CringeMedia CringeMedia over Belgische supporters luiden alarmbel na opvallende trend in het Belgische voetbal J K J K over Opvallende beelden uit Deurne-Noord: publiekslieveling duikt weer op filip.dhose filip.dhose over Brian Riemer heeft pech met Denemarken, Italië moet voorbij deze landen: de loting van de Europese barrages JaKu JaKu over Eén grote conclusie voor Rode Duivels: "Ongeleid projectiel brengt meer bij dan Duivel met naam en faam" LordJozef LordJozef over Vandenbempt is zwaar onder de indruk van JPL-speler: "Kan je hem op het WK nog uit de ploeg zetten?" JaKu JaKu over Waarom speelt hij niet? Fans zeggen hetzelfde over opstelling Rode Duivels JaKu JaKu over Vincent Mannaert is aan zet: Deze twee héél grote namen worden (opnieuw) genoemd om met België naar WK te gaan Afzuip Afzuip over Vanhaezebrouck schrapt twee Rode Duivels: deze centrale verdedigers zou hij meenemen naar het WK TTC ANDLEIE TTC ANDLEIE over Versterking op komst in de winter? Club Brugge richt pijlen op veelbelovend 18-jarig talent uit Zwitserland Daniel Tack Daniel Tack over 'Arrogant' en twee degradaties: waarom Leicester-fans genoeg hebben van Wout Faes Kantine
Contacteer ons / Over ons / Privacybeleid / Vacature / Partners
Gebruikersovereenkomst / Cookies Instellingen / Pushmeldingen uitschakelen
© 2002-2025 www.voetbalkrant.com All Rights Reserved