"Je moet hem helpen om terug te keren": Thierry Henry neemt het woord over Romelu Lukaku

Thierry Henry heeft zich uitgesproken over de moeilijke situatie waarin Romelu Lukaku zich momenteel bevindt. De Fransman benadrukte het belang om de recordtopschutter van de Rode Duivels te steunen in aanloop naar het WK 2026.

Romelu Lukaku zit momenteel niet in zijn beste periode. De Belgische speler keerde onlangs terug naar Napoli na een lange revalidatieperiode in België. Hij had de vorige interlandstage van de Rode Duivels in de Verenigde Staten gemist om zich volledig op die revalidatie te kunnen focussen.

De Rode Duivel had er bovendien voor gekozen om in eigen land te blijven en niet terug te keren naar Napoli, wat voor spanningen zorgde tussen hem en zijn club en hem zelfs een boete opleverde van 150.000 euro.

Romelu Lukaku helpen om terug te keren

"Zoals ik vaak zeg: je moet hem helpen om terug te komen", verklaarde Thierry Henry aan L'Avenir. "Vergeet niet dat hij zijn vader is verloren. En hij raakte ook geblesseerd. Als je op een bepaald moment even boven het voetbal uitstijgt, moet je daar rekening mee houden. Het is beter om Rom in topvorm te hebben. Maar hou ook in het achterhoofd dat het aantal doelpunten dat hij voor België maakte niet voor iedereen weggelegd is."

Voor België maakte Romelu Lukaku maar liefst 89 doelpunten. Een indrukwekkend totaal dat niemand ooit zal benaderen? "Ja, de komende jaren zeker niet. En ik weet niet of het ooit zal gebeuren. Je moet vooral beseffen dat een mens af en toe hulp nodig heeft, zeker in omstandigheden zoals die welke Lukaku heeft meegemaakt."



Het is voorlopig onduidelijk of Romelu Lukaku nog voor Napoli in actie zal komen voor het einde van het seizoen, of dat zijn volgende speelminuten meteen bij de Rode Duivels zullen zijn. Maar één ding is zeker: Big Rom zal er alles aan doen om op zijn best te zijn op het WK 2026, dat voor België op 15 juni van start gaat met een wedstrijd tegen Egypte.