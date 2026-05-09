"Je moet hem helpen om terug te keren": Thierry Henry neemt het woord over Romelu Lukaku

Aernout Van Lindt
Aernout Van Lindt, voetbaljournalist
| 2 reacties
"Je moet hem helpen om terug te keren": Thierry Henry neemt het woord over Romelu Lukaku
Foto: © photonews
Word fan van Napoli! 274

Thierry Henry heeft zich uitgesproken over de moeilijke situatie waarin Romelu Lukaku zich momenteel bevindt. De Fransman benadrukte het belang om de recordtopschutter van de Rode Duivels te steunen in aanloop naar het WK 2026.

Romelu Lukaku zit momenteel niet in zijn beste periode. De Belgische speler keerde onlangs terug naar Napoli na een lange revalidatieperiode in België. Hij had de vorige interlandstage van de Rode Duivels in de Verenigde Staten gemist om zich volledig op die revalidatie te kunnen focussen.

De Rode Duivel had er bovendien voor gekozen om in eigen land te blijven en niet terug te keren naar Napoli, wat voor spanningen zorgde tussen hem en zijn club en hem zelfs een boete opleverde van 150.000 euro.

Romelu Lukaku helpen om terug te keren

"Zoals ik vaak zeg: je moet hem helpen om terug te komen", verklaarde Thierry Henry aan L'Avenir. "Vergeet niet dat hij zijn vader is verloren. En hij raakte ook geblesseerd. Als je op een bepaald moment even boven het voetbal uitstijgt, moet je daar rekening mee houden. Het is beter om Rom in topvorm te hebben. Maar hou ook in het achterhoofd dat het aantal doelpunten dat hij voor België maakte niet voor iedereen weggelegd is."

Voor België maakte Romelu Lukaku maar liefst 89 doelpunten. Een indrukwekkend totaal dat niemand ooit zal benaderen? "Ja, de komende jaren zeker niet. En ik weet niet of het ooit zal gebeuren. Je moet vooral beseffen dat een mens af en toe hulp nodig heeft, zeker in omstandigheden zoals die welke Lukaku heeft meegemaakt."


Het is voorlopig onduidelijk of Romelu Lukaku nog voor Napoli in actie zal komen voor het einde van het seizoen, of dat zijn volgende speelminuten meteen bij de Rode Duivels zullen zijn. Maar één ding is zeker: Big Rom zal er alles aan doen om op zijn best te zijn op het WK 2026, dat voor België op 15 juni van start gaat met een wedstrijd tegen Egypte.

2 reacties
Corrigeer
Fout gevonden in bovenstaand artikel? Meld het hier!

Schrijf je nu in voor de Voetbalkrant nieuwsbrief
Serie A
Serie A Nieuws Kalender Download kalender Stand Statistieken Transfers
Napoli
Romelu Lukaku

Meer nieuws

Deze zomer grote kuis bij KAA Gent? "De analyses zijn gemaakt, druk is logisch" Analyse

Deze zomer grote kuis bij KAA Gent? "De analyses zijn gemaakt, druk is logisch"

15:30
1
Twee opstekers voor Union SG, dat op opvallende manier de ontgoocheling verwerkte

Twee opstekers voor Union SG, dat op opvallende manier de ontgoocheling verwerkte

14:50
Johan Boskamp laat er geen twijfel over bestaan in het titeldebat tussen Union SG en Club Brugge

Johan Boskamp laat er geen twijfel over bestaan in het titeldebat tussen Union SG en Club Brugge

14:10
Trekt Jelle Vossen naar deze verrassende club? "Ze hebben al een berichtje gestuurd"

Trekt Jelle Vossen naar deze verrassende club? "Ze hebben al een berichtje gestuurd"

13:00
Antisemitische gezangen in Anderlecht - Club Brugge: Bart Verhaeghe wordt maandag verhoord

Antisemitische gezangen in Anderlecht - Club Brugge: Bart Verhaeghe wordt maandag verhoord

12:30
25
Kanga opnieuw uitgefloten: Rik De Mil legt uit waarom hij hem wisselde in Mechelen (en wat met Anderlecht?)

Kanga opnieuw uitgefloten: Rik De Mil legt uit waarom hij hem wisselde in Mechelen (en wat met Anderlecht?)

12:00
4
DONE DEAL: de oplossing voor het doelmannenprobleem? Club Brugge legt jonge goalie vast

DONE DEAL: de oplossing voor het doelmannenprobleem? Club Brugge legt jonge goalie vast

11:30
Aan superlatieven geen gebrek: Pep Guardiola steekt de loftrompet over Rode Duivel

Aan superlatieven geen gebrek: Pep Guardiola steekt de loftrompet over Rode Duivel

11:00
Sinds 1960 probeert STVV het al te doen op Jan Breydel ... en toch liggen er kansen, want ... Analyse

Sinds 1960 probeert STVV het al te doen op Jan Breydel ... en toch liggen er kansen, want ...

10:30
2
LIVE Club Brugge-STVV: Blauw-zwart verdedigt leidersplaats, welke doelman kiest Leko?

LIVE Club Brugge-STVV: Blauw-zwart verdedigt leidersplaats, welke doelman kiest Leko?

09:45
Johan Boskamp laat zich uit over de zaak Burgess: "Belachelijk"

Johan Boskamp laat zich uit over de zaak Burgess: "Belachelijk"

10:00
3
Brandon Mechele mikt op uniek record en geeft transferraad aan zijn ploegmaats

Brandon Mechele mikt op uniek record en geeft transferraad aan zijn ploegmaats

09:30
Sibierski wil jeugdspelers uit Neerpede in de A-kern zien: dit zijn de spelers die zouden kunnen doorbreken

Sibierski wil jeugdspelers uit Neerpede in de A-kern zien: dit zijn de spelers die zouden kunnen doorbreken

09:00
3
'Opvallende transfer op komst voor Vincent Janssen van Antwerp'

'Opvallende transfer op komst voor Vincent Janssen van Antwerp'

08:40
5
Mexico neemt "verontrustend signaal" voor het WK 2026: miljoenen kinderen getroffen

Mexico neemt "verontrustend signaal" voor het WK 2026: miljoenen kinderen getroffen

08:20
1
Ivan Leko zegt waar het op staat: "Dan kampioen"

Ivan Leko zegt waar het op staat: "Dan kampioen"

08:00
De Europese droom van Standard wordt groter: "Daarom hebben we het gedaan"

De Europese droom van Standard wordt groter: "Daarom hebben we het gedaan"

07:40
DONE DEAL: jong talent van RSC Anderlecht tekent eerste profcontract

DONE DEAL: jong talent van RSC Anderlecht tekent eerste profcontract

07:20
🎥 Christos Tzolis, absolute sterkhouder van Club Brugge in de play-offs, toch even te kijk gezet

🎥 Christos Tzolis, absolute sterkhouder van Club Brugge in de play-offs, toch even te kijk gezet

07:00
UPDATE: Real bestraft agressieve spelers en geeft maar liefst 1 miljoen euro boete

UPDATE: Real bestraft agressieve spelers en geeft maar liefst 1 miljoen euro boete

23:20
7
Met de groeten van Casper Nielsen: Standard zet Genk stevig onder druk en is nieuwe leider in Play-off 2

Met de groeten van Casper Nielsen: Standard zet Genk stevig onder druk en is nieuwe leider in Play-off 2

22:43
Wat een weerzien: Thorgan Hazard heeft Antoine Sibierski al een keertje laten zitten

Wat een weerzien: Thorgan Hazard heeft Antoine Sibierski al een keertje laten zitten

22:00
Kompany verdedigt zich tegen kritiek op filosofie na uitschakeling Bayern en haalt Belgische afkomst aan

Kompany verdedigt zich tegen kritiek op filosofie na uitschakeling Bayern en haalt Belgische afkomst aan

21:30
Hoezeer mag Club hopen? Vanderbiest nuanceert problemen Union (en vond penalty voor Gent niet terecht) Interview

Hoezeer mag Club hopen? Vanderbiest nuanceert problemen Union (en vond penalty voor Gent niet terecht)

21:00
Antwerp-trainer Oosting probeert te leren uit pijnlijke 0-5 en klampt zich voorts vast aan Janssen

Antwerp-trainer Oosting probeert te leren uit pijnlijke 0-5 en klampt zich voorts vast aan Janssen

20:30
2
Challenger Pro League op zijn kop gezet! RWDM Brussels zakt niet, Club NXT degradeert maar gaat in beroep

Challenger Pro League op zijn kop gezet! RWDM Brussels zakt niet, Club NXT degradeert maar gaat in beroep

18:30
188
Champions League-finale dreigt nu al nachtmerrie te worden voor Arsenal-fans, al zijn ze creatief

Champions League-finale dreigt nu al nachtmerrie te worden voor Arsenal-fans, al zijn ze creatief

20:00
2
'Dit heeft Club Brugge-trainer Leko beslist over keepers Mignolet en Van den Heuvel'

'Dit heeft Club Brugge-trainer Leko beslist over keepers Mignolet en Van den Heuvel'

19:30
STVV speelt Europees voetbal: Wolke Janssens zegt welke tegenstander hij zeker wil

STVV speelt Europees voetbal: Wolke Janssens zegt welke tegenstander hij zeker wil

19:00
België moet bezinnen nadat Mokio keuze voor nationale ploeg bevestigt: "Ze toonden eerder interesse"

België moet bezinnen nadat Mokio keuze voor nationale ploeg bevestigt: "Ze toonden eerder interesse"

18:10
19
Anthony Vanden Borre baalt na 12 jaar nog steeds over match met Rode Duivels: "Ik had het kunnen omdraaien"

Anthony Vanden Borre baalt na 12 jaar nog steeds over match met Rode Duivels: "Ik had het kunnen omdraaien"

18:00
1
"Het kan nog altijd dieper!" - Anderlecht bevestigt met deze statistiek de woorden van Wouter Vandenhaute

"Het kan nog altijd dieper!" - Anderlecht bevestigt met deze statistiek de woorden van Wouter Vandenhaute

17:30
🎥 "Wereldkampioen": daar is het volgende WK-nummer voor Rode Duivels, maar wat is nu het beste nummer?

🎥 "Wereldkampioen": daar is het volgende WK-nummer voor Rode Duivels, maar wat is nu het beste nummer?

17:20
Jean-Marie Pfaff wil iconisch shirt Maradona verkopen voor deze astronomische prijs en krijgt daar kritiek voor

Jean-Marie Pfaff wil iconisch shirt Maradona verkopen voor deze astronomische prijs en krijgt daar kritiek voor

16:37
8
Rik De Mil hard na nieuwe opdoffer: "Ik was verrast" en "Die spelers weten heel goed dat ze slecht waren"

Rik De Mil hard na nieuwe opdoffer: "Ik was verrast" en "Die spelers weten heel goed dat ze slecht waren"

16:10
1
La Louvière heeft niet getalmd: ex-Anderlecht-coach op het punt om Frédéric Taquin op te volgen

La Louvière heeft niet getalmd: ex-Anderlecht-coach op het punt om Frédéric Taquin op te volgen

08/05
3

Meer nieuws

Populairste artikels

Serie A

 Speeldag 36
Torino Torino 2-1 Sassuolo Sassuolo
Cagliari Cagliari 0-0 Udinese Udinese
Lazio Lazio 18:00 Inter Milaan Inter Milaan
Lecce Lecce 20:45 Juventus Juventus
Hellas Verona Hellas Verona 10/05 Como Como
Cremonese Cremonese 10/05 Pisa Pisa
Fiorentina Fiorentina 10/05 Genoa Genoa
Parma Parma 10/05 AS Roma AS Roma
AC Milan AC Milan 10/05 Atalanta Atalanta
Napoli Napoli 11/05 Bologna Bologna

Nieuwste reacties

André Coenen André Coenen over België moet bezinnen nadat Mokio keuze voor nationale ploeg bevestigt: "Ze toonden eerder interesse" Christophe De Geyter Christophe De Geyter over Deze zomer grote kuis bij KAA Gent? "De analyses zijn gemaakt, druk is logisch" Christophe De Geyter Christophe De Geyter over Kanga opnieuw uitgefloten: Rik De Mil legt uit waarom hij hem wisselde in Mechelen (en wat met Anderlecht?) André Coenen André Coenen over Challenger Pro League op zijn kop gezet! RWDM Brussels zakt niet, Club NXT degradeert maar gaat in beroep pief pief over Antisemitische gezangen in Anderlecht - Club Brugge: Bart Verhaeghe wordt maandag verhoord Raymond Goethals! Raymond Goethals! over "Je moet hem helpen om terug te keren": Thierry Henry neemt het woord over Romelu Lukaku Raymond Goethals! Raymond Goethals! over Sibierski wil jeugdspelers uit Neerpede in de A-kern zien: dit zijn de spelers die zouden kunnen doorbreken Real09 Real09 over Complete chaos bij Real Madrid en 'Wie is de Mol?': "Spelers spreken niet meer met elkaar" JaKu JaKu over Johan Boskamp laat zich uit over de zaak Burgess: "Belachelijk" TatstOn TatstOn over Mexico neemt een opvallende beslissing voor het WK 2026: miljoenen kinderen getroffen Kantine
Contacteer ons / Over ons / Privacybeleid / Vacature / Partners
Gebruikersovereenkomst / Cookies Instellingen / Pushmeldingen uitschakelen
© 2002-2026 www.voetbalkrant.com All Rights Reserved