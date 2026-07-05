KRC Genk maakt belangrijke contractverlenging bekend

KRC Genk bleef het afgelopen seizoen achter zonder Europees voetbal. Een gelijkaardig scenario willen ze volgend seizoen te alle koste vermijden in de Cegeka Arena en daarom worden er nu al belangrijke knopen doorgehakt. Een belangrijke pion blijft alvast tot 2030 aan boord.

"Here to stay." Zo maakt Genk op sociale media met veel trots de contractverlenging van Lucca Brughmans bekend. De 18-jarige doelman tekent tot 2030 en verbindt zijn toekomst voor nog wat extra seizoenen aan de Limburgers.

Zijn vorige contract liep tot 2028, wat op dat moment de langst mogelijke overeenkomst was voor een minderjarige speler. Nu hij 18 is, legt Genk hem nog wat langer vast. Brughmans zal het komende seizoen aanvatten als eerste doelman.

Elf optredens voor de eerste ploeg

Brughmans staat te boek als een toptalent. Hij maakte zijn profdebuut bij Jong Genk en werd er al snel de vaste man tussen de palen. Het afgelopen seizoen brak hij door in het eerste elftal. In de play-offs stond hij elke wedstrijd in doel, waardoor hij ondertussen al aan elf optredens zit voor de eerste ploeg.

Dimitri de Condé, Head of Football, is een tevreden man. "Lucca is een doelman die perfect past binnen de visie van KRC Genk", vertelt hij op de clubwebsite. "Hij is leergierig, werkt elke dag met veel discipline en straalt een natuurlijke rust uit."

Een belangrijke rol spelen

"We zijn bijzonder blij dat hij zijn toekomst verder aan KRC Genk verbindt. Hij heeft alles in huis om de komende seizoenen een belangrijke rol te spelen voor onze club." Genk zelf omschrijft Brughmans als een rustige doelman met uitstekende reflexen en goede voeten.





De Limburgse club stuurt met de contractverlenging een belangrijk signaal naar geïnteresseerde (top)clubs. Onder meer Bayern München en Vincent Kompany werden al in verband gebracht met Brughmans, die zelf al sprak over het dossier.

De befaamde Genkse keeperschool

Met de verlenging van Brughmans geeft Genk opnieuw het vertrouwen aan een groot keeperstalent uit de eigen rangen. Ook Thibaut Courtois, Koen Casteels en Maarten Vandevoordt zijn producten uit de befaamde Genkse keeperschool.