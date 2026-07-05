Pochettino met hallucinant betoog over Balogun: "99,99 procent zal dit terecht vinden"

De opheffing van de schorsing van Folarin Balogun zorgt voor tevreden gezichten in het Amerikaanse kamp. Bondscoach Mauricio Pochettino reageerde vrijdag uitgebreid op de beslissing, waardoor hij tegen België opnieuw kan rekenen op zijn sterspits.

Balogun leek aanvankelijk geschorst voor het duel met de Rode Duivels na zijn rode kaart tegen Bosnië-Herzegovina, maar die sanctie werd na beroep ongedaan gemaakt. Een beslissing die volgens Pochettino alleen maar toe te juichen valt. "Deze beslissing moeten we vieren. 99,99 procent zal dit terecht vinden", stelde de Argentijn op zijn persconferentie.

Hoewel de Amerikaanse bondscoach tijdens de voorbereiding vooral met Ricardo Pepi als diepe spits werkte, lijkt de terugkeer van Balogun weinig ruimte voor twijfel te laten over zijn basisplaats tegen België.

Volgens Pochettino heeft de Verenigde Staten bovendien al voldoende geboet voor het incident. "We werden tegen Bosnië genoeg gestraft door dertig minuten met tien man te moeten spelen. 99,99 procent is het ermee eens dat het geen rode kaart was. Ik geloof in de ethische integriteit van het voetbal en daarom vieren we allemaal deze beslissing."

"Meer eerlijk dan dit kan niet"

De bondscoach kreeg ook een vraag voorgeschoteld over de kritiek van de Belgische bondscoach Rudi Garcia op de gang van zaken. "Als ik in een andere situatie zou zitten, zou ik wellicht hetzelfde zeggen. Ik ken Rudi Garcia en hij moet zijn ploeg verdedigen. Ethiek is belangrijk. Meer eerlijk dan dit kan niet. Als je niet gelooft dat we al genoeg gestraft zijn, dan weet ik het ook niet meer. Nu kunnen we een sterk team als België bekampen in de juiste omstandigheden."

Pochettino benadrukte daarbij dat hij zelf geen enkele rol speelde in de procedure die tot de vrijspraak leidde. "Ik was niet betrokken bij de beslissing. De boodschap van president Trump heb ik niet gezien. De federatie heeft hard gewerkt om onze situatie te verdedigen, maar ik was daar niet bij betrokken."



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Toen hem vervolgens gevraagd werd of Balogun zeker zal starten tegen België, antwoordde hij met een knipoog: "Misschien zet ik hem wel op de bank, wie weet?" Die uitspraak werd gevolgd door algemeen gelach in de perszaal.

Kritisch voor VAR

Ook de rol van de VAR kwam ter sprake. Pochettino herhaalde daarbij zijn bekende scepsis tegenover het systeem. "Niet zo lang geleden hebben we gelijkaardige situaties gezien. Het is goed voor het voetbal dat een verkeerde beslissing kan worden rechtgezet. Daarom moeten we dit vieren."

"Ik ben nooit een grote fan van de VAR geweest. Wanneer je beelden vertraagd bekijkt, lijkt alles veel erger dan het in werkelijkheid was. Ik heb zelf gevoetbald en op het veld voel je zulke situaties anders aan. In slow motion ziet zo'n fase er vaak verschrikkelijk uit."

Volgens de Amerikaanse bondscoach ligt het echte probleem elders. "De vraag is altijd wie de VAR bestuurt. Als ik aan de andere kant zou staan, zou ik wellicht ook zeggen dat de coach die dit aan de hand heeft, gelijk heeft. Maar wij zijn al genoeg gestraft geweest."