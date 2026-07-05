Supporters KAA Gent komen in opstand: "Weer Gents DNA weg"

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Er was op en rond de oefenwedstrijd van KAA Gent tegen Merelbeke deining onder de supporters. Opvallende afwezige was Tom Vandenbulcke en het zoemde dan ook meteen van de geruchten. De persverantwoordelijke met een verleden bij de VRT is niet ontslagen, maar gaat zijn laatste contractjaar in.