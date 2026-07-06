OFFICIEEL: KV Mechelen incasseert jackpot voor middenvelder

Brandon Morren
Brandon Morren, voetbaljournalist
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OFFICIEEL: KV Mechelen incasseert jackpot voor middenvelder
Foto: © photonews
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Mathis Servais heeft een opvallende transfer naar Engeland beet. De 21-jarige Belg trekt naar traditieclub Millwall, die ongeveer zes miljoen euro zou betalen aan KV Mechelen.

Lorenz Lomme

OFFICIEEL: KV Mechelen incasseert jackpot voor middenvelder

De transfer van Mathis Servais zat eraan te komen en is nu ook helemaal rond. Millwall stelt de middenvelder voor op de officiële clubkanalen. KV Mechelen neemt dan weer afscheid. "Bedankt, Kakker. All the best", klinkt het.

Onze landgenoot tekent naar verluidt voor vijf seizoenen en wordt bij Millwall een ploegmaat van Casper De Norre (o.a. ex-Genk). De Engelsen zouden zes miljoen euro betalen.

Servais trekt na één seizoen de deur dicht bij KVM, maar heeft alleen maar goede herinneringen. "Ik wil de supporters, de staf en mijn ploegmaats bedanken voor alles. Wat iedereen zegt, klopt echt: Malinwa is een warme familieclub. Ik ben blij dat ik daar deel van heb mogen uitmaken", zegt hij op de clubwebsite.

Mathis Servais staat voor een opvallende transfer naar Engeland. De 21-jarige Belg trekt volgens transferjournalist Sacha Tavolieri naar Millwall, dat ongeveer zes miljoen euro zou betalen aan KV Mechelen.

Servais onderweg naar Londen

De transfer van Mathis Servais naar Millwall lijkt volledig rond. Tavolieri meldt op X dat de aanvallende middenvelder onderweg is naar Londen, waar hij zaterdag zijn medische testen moet afleggen.

Als die zonder problemen verlopen, zet Servais zijn handtekening onder een contract voor vijf seizoenen. Millwall haalt daarmee een jonge Belg binnen die de voorbije maanden een vaste waarde werd bij KV Mechelen.

De Engelse club zou ongeveer zes miljoen euro betalen. Dat bedrag ligt twee miljoen euro hoger dan de huidige marktwaarde van Servais, die door Transfermarkt op vier miljoen euro wordt geschat.

Mooie winst voor KV Mechelen

Voor KV Mechelen betekent de transfer een stevige financiële opsteker. Malinwa haalde Servais pas in september 2025 weg bij SK Beveren. Toen betaalde de club ongeveer 1,2 miljoen euro voor de middenvelder.

Amper één seizoen later lijkt Mechelen hem dus voor een veelvoud van dat bedrag te verkopen. Servais kwam in totaal 34 keer in actie voor KV Mechelen. Daarin was hij goed voor twee doelpunten en vier assists.

Hij maakte deel uit van de ploeg die zich afgelopen seizoen voor het eerst in de clubgeschiedenis plaatste voor de Champions' Play-offs. Die sterke jaargang heeft nu ook zijn persoonlijke marktwaarde en aantrekkingskracht stevig verhoogd.

Opleiding bij Club Brugge en Charleroi

Servais speelt het liefst als aanvallende middenvelder. Voor zijn periode bij SK Beveren doorliep hij de jeugdopleidingen van Charleroi en Club Brugge. Bij die laatste club kwam hij ook uit voor Club NXT. Ook op internationaal niveau deed hij al ervaring op. Servais is Belgisch jeugdinternational en verzamelde tot dusver zes caps voor de nationale U21.

Bij Millwall wacht hem nu een eerste buitenlands avontuur. De club uit Londen haalt met Servais een jonge middenvelder met groeimarge binnen, terwijl KV Mechelen een bijzonder mooie meerwaarde realiseert.

9 reacties
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