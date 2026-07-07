🎥 Rode Duivels lachen met Trump: opvallende viering na de match

Johan Walckiers
Johan Walckiers vanuit Seattle
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🎥 Rode Duivels lachen met Trump: opvallende viering na de match
Foto: © photonews

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De Rode Duivels plaatsten zich maandag overtuigend voor de kwartfinales van het WK na een klinkende 1-4-zege tegen de Verenigde Staten. Na het laatste fluitsignaal volgde ook nog een opvallend feestje op het veld.

Verschillende Belgische spelers voerden tijdens de viering immers het bekende dansje van de Amerikaanse president Donald Trump uit. De typische bewegingen zorgden meteen voor heel wat hilariteit bij de spelersgroep.

Of het een ludieke verwijzing was naar alle commotie van de voorbije dagen rond de zaak-Balogun, liet niemand expliciet verstaan. De timing was echter opvallend, amper enkele minuten nadat België de Verenigde Staten uit het toernooi had geknikkerd.

De afgelopen dagen stond de Amerikaanse president nog centraal in de controverse nadat hij zich publiekelijk had uitgesproken over de speelgerechtigdheid van Folarin Balogun. Dat dossier zorgde voor flink wat spanning in de aanloop naar de achtste finale.

Opvallende viering met Trump-dansje

Op het veld gaven de Rode Duivels uiteindelijk het enige antwoord dat telde. Met een overtuigende overwinning plaatsten ze zich bij de laatste acht van het WK, waar nu een duel met Spanje wacht.

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De vreugde mocht er dan ook zijn. En die werd gevierd met een opvallende knipoog die ongetwijfeld nog even zal blijven nazinderen.

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