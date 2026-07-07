1-4! De VS krijgen na alle commotie een rammeling van de Rode Duivels, die meer dan één maatje te sterk waren

Van deze Verenigde Staten mag je als België nooit verliezen. De Rode Duivels maakten dat meteen duidelijk door de match in handen te nemen en Charles De Ketelaere scoorde twee keer in de eerste helft. Hans Vanaken profiteerde van een enorme blunder en voor de rest kwamen ze nooit in de problemen.

De VS en de FIFA hadden hen de nodige extra motivatie gegeven voor de match met de zaak-Balogun. De Rode Duivels waren klaar voor hun achtste finale. En hoe! Al in minuut 1 vuurde Castagne een waarschuwingsschot af, maar doelman Freese was ook bij de pinken.

De Ketelaere met zijn eerste twee WK-goals

Lang duurde het echter niet vooraleer de Belgen op voorsprong stonden. De Amerikanen stonden als zoutpilaren te verdedigen in de eigen zestien toen de bal daar inviel. Raskin was als eerste op de bal en kon schieten. De Ketelaere stond op de juiste plaats om het schot in doel te duwen.

De Duivels hadden trouwens een heel apart gameplan opgesteld: de bal achteraan rondspelen tot bij Courtois, tot de VS uit hun kot kwam, en dan de lange bal hanteren tegen de logge Amerikaanse verdediging. Dat was eigenlijk niet slecht bedacht. Maar er was nog een conclusie: de Amerikaanse ploeg was die eerste helft niet op de afspraak.

En toch stonden ze ineens op gelijke hoogte nadat Mechele een onnodige fout maakte recht voor doel. Tillman zette zich achter de bal en een ongelukkige Vanaken raakte het schot licht aan, waardoor Courtois op het verkeerde been stond: 1-1.

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Niet getreurd: een minuutje later trok Trossard de bal voor en De Ketelaere maakte met het hoofd zowaar zijn tweede van de avond. Deze Verenigde Staten waren niet goed, zeker verdedigend niet. Er was amper druk op de bal en eigenlijk had België daar meer van moeten profiteren. Maar de nodige creativiteit en snelheid om het helemaal te forceren ontbraken.



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Dit was nooit een probleem

In de tweede helft leek de VS iets agressiever uit de kleedkamer te komen, maar nog voor het uur stond het 1-3. Op de meest onbegrijpelijke manier. Doelman Freese kwam uit zijn doel om een diepe bal op De Ketelaere te onderscheppen en had die ook, maar liet zich dan het leer afsnoepen door CDK, waardoor Vanaken vanop 25 meter de 1-3 in het hoekje kon leggen.

Wat kapitein Ream bij die fase deed... we weten het nog steeds niet. Hij kon het schot nog makkelijk onderscheppen, maar liet het gewoon passeren. Waarom we van dit Amerika ooit schrik gehad hebben, God mag het weten. In de perstribune werd er zelfs een grapje gemaakt: "Zouden we niet met de persploeg tegen die mannen kunnen spelen?"

Uiteraard is dat fel overdreven, maar tegen de kwaliteit die de Duivels hebben, waren ze allesbehalve opgewassen. En dan zaten Lukaku, Doku en De Bruyne nog op de bank. Goh ja, die Balogun was snel vergeten, ondanks dat veel landen het nu zullen aangrijpen om hun kaarten ook te laten wegvallen. Romelu maakte er trouwens nog 1-4 van. Een afstraffing jawel.

Tja, dit had allemaal voorkomen kunnen worden. Maar wij gaan een kwartfinale spelen tegen Spanje, zoveel is zeker. Want daar kan niemand iets nog aan veranderen (denken we dan).