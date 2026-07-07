Eerste land eist diskwalificatie van de VS, anderen willen ook kaarten kwijt

De veelbesproken zaak rond Folarin Balogun blijft voor deining zorgen op het WK. Nadat de FIFA besliste om de Amerikaanse spits ondanks zijn rode kaart toch speelgerechtigd te verklaren tegen België, stapelen de reacties zich op.

Bosnië en Herzegovina gaat zelfs nog een stap verder en vraagt zware sancties tegen de Verenigde Staten. De Bosnische voetbalbond is van oordeel dat de Amerikaanse federatie én de nationale ploeg gestraft moeten worden na de vermeende politieke inmenging in het dossier. Volgens de Bosniërs doet de discussie over de rode kaart zelf er zelfs niet meer toe.

"Het maakt niet uit of de rode kaart terecht was of niet", klinkt het. "Overheidsinmenging is een schending van de artikelen 2 en 15 van de FIFA-statuten. De sanctie daarop is diskwalificatie van de nationale ploeg en een schorsing van de voetbalbond."

De FIFA beschermt in haar statuten uitdrukkelijk de onafhankelijkheid van het voetbal tegenover politieke inmenging. In het verleden werden al verschillende nationale bonden geschorst nadat overheden zich met hun werking hadden bemoeid. De Bosnische bond vindt dat hetzelfde principe nu ook moet worden toegepast.

Frankrijk en Engeland willen hun kaarten ook kwijt

Intussen lijkt de beslissing van de FIFA nog een ander effect te hebben. Verschillende landen bekijken of ook zij disciplinaire beslissingen kunnen laten herzien, waardoor de zaak-Balogun mogelijk een belangrijk precedent wordt.

Volgens de BBC overweegt de Engelse voetbalbond om beroep aan te tekenen tegen de rode kaart van Jarell Quansah. De verdediger werd in de achtste finale tegen Mexico na een VAR-interventie uitgesloten en mist normaal de kwartfinale tegen Noorwegen. Engeland hoopt nu hetzelfde te bereiken als de Verenigde Staten.



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Ook Frankrijk heeft zich intussen gemeld. Volgens L'Équipe en The Athletic wil de Franse voetbalbond dat de gele kaart van Michael Olise tegen Paraguay wordt kwijtgescholden. De Fransen menen dat de overtreding zwaar overdreven werd voorgesteld en willen vermijden dat Olise bij een volgende gele kaart een eventuele halve finale moet missen.

Zo lijkt de beslissing in het dossier-Balogun veel verder te reiken dan alleen de Verenigde Staten en België. Waar de FIFA de opschorting van de schorsing verdedigt als een toepassing van haar reglementen, groeit bij andere landen het gevoel dat gelijkaardige dossiers eveneens voor herziening in aanmerking moeten komen.

De grote vraag is nu hoe de wereldvoetbalbond met die nieuwe verzoeken zal omgaan. Eén ding staat vast: de zaak-Balogun heeft een juridisch en sportief sneeuwbaleffect veroorzaakt dat het WK nog een tijd zal blijven beheersen.