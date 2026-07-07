FIFA legt beslissing in zaak-Balogun uit: "Rode kaart werd niet teruggedraaid" (maar nog steeds geen reden)

De FIFA heeft maandag in een uitgebreid statement meer uitleg gegeven over de veelbesproken zaak rond Folarin Balogun. De Amerikaanse spits mag ondanks zijn rode kaart tegen Bosnië en Herzegovina toch aantreden tegen de Rode Duivels, een beslissing die de voorbije dagen heel wat stof deed opwaaien.

Balogun werd op 1 juli van het veld gestuurd na een VAR-interventie voor een zware overtreding. Na afloop van de wedstrijd betrad hij bovendien opnieuw het speelveld om de kwalificatie met zijn ploegmaats te vieren. Daarom opende de FIFA een dag later een disciplinaire procedure voor zowel de rode kaart als zijn gedrag na de wedstrijd.

Niet teruggedraaid, wel opgeschort

Op 5 juli volgde het verdict. De disciplinaire commissie achtte Balogun schuldig aan beide inbreuken en legde hem een schorsing van één wedstrijd én een boete van 40.000 dollar op. Die schorsing werd echter volledig voorwaardelijk gemaakt voor een periode van één jaar, waardoor de spits niet meteen een wedstrijd moet missen.

Volgens de FIFA betekent dat niet dat de rode kaart werd geschrapt. "De disciplinaire commissie heeft de beslissing van de scheidsrechter niet teruggedraaid", klinkt het. "De automatische schorsing bleef behouden, maar de uitvoering ervan werd op basis van artikel 27 van de FIFA Disciplinaire Code opgeschort."

Dat artikel geeft de disciplinaire commissie de bevoegdheid om de uitvoering van disciplinaire sancties op te schorten, zolang het niet gaat om feiten rond wedstrijdvervalsing. De FIFA benadrukt dat die mogelijkheid ook al eerder werd toegepast, onder meer tijdens de kwalificatiecampagne voor het WK 2026.

Het gebeurt ook in andere competities

De wereldvoetbalbond wijst er ook op dat er nergens in haar reglementen staat dat artikel 27 niet mag worden toegepast op een automatische schorsing na een rode kaart. Volgens de FIFA gebeurde de beslissing bovendien na een beoordeling van alle specifieke omstandigheden en het beschikbare bewijsmateriaal.



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Tot slot verdedigt de FIFA haar aanpak door te verwijzen naar andere competities. "Het herzien van de gevolgen van een rode kaart is niets nieuws in het moderne voetbal", luidt het. In heel wat Europese topcompetities worden rode kaarten regelmatig na afloop herbekeken. De FIFA benadrukt wel nogmaals dat in het dossier-Balogun de rode kaart zelf overeind blijft: alleen de uitvoering van de schorsing werd uitgesteld. Daarmee blijft Balogun speelgerechtigd voor de achtste finale tegen België.:::